Dagens Dohrnii livepris er 2.906 USD. Spor prisoppdateringer for DHN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DHN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Dohrnii Logo

Dohrnii Pris(DHN)

1 DHN til USD livepris:

$2.9
$2.9$2.9
-1.22%1D
USD
Dohrnii (DHN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:00:56 (UTC+8)

Dohrnii (DHN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 2.89
$ 2.89$ 2.89
24 timer lav
$ 2.964
$ 2.964$ 2.964
24 timer høy

$ 2.89
$ 2.89$ 2.89

$ 2.964
$ 2.964$ 2.964

$ 55.73754618741059
$ 55.73754618741059$ 55.73754618741059

$ 0
$ 0$ 0

-1.33%

-1.22%

-13.16%

-13.16%

Dohrnii (DHN) sanntidsprisen er $ 2.906. I løpet av de siste 24 timene har DHN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.89 og et toppnivå på $ 2.964, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DHN er $ 55.73754618741059, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DHN endret seg med -1.33% i løpet av den siste timen, -1.22% over 24 timer og -13.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dohrnii (DHN) Markedsinformasjon

No.601

$ 49.62M
$ 49.62M$ 49.62M

$ 55.37K
$ 55.37K$ 55.37K

$ 1.08B
$ 1.08B$ 1.08B

17.08M
17.08M 17.08M

372,000,000
372,000,000 372,000,000

372,000,000
372,000,000 372,000,000

4.59%

ETH

Nåværende markedsverdi på Dohrnii er $ 49.62M, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.37K. Den sirkulerende forsyningen på DHN er 17.08M, med en total tilgang på 372000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.08B.

Dohrnii (DHN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Dohrnii for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.03582-1.22%
30 dager$ -0.461-13.70%
60 dager$ -0.391-11.86%
90 dager$ +0.828+39.84%
Dohrnii Prisendring i dag

I dag registrerte DHN en endring på $ -0.03582 (-1.22%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Dohrnii 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.461 (-13.70%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Dohrnii 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DHN en endring på $ -0.391 (-11.86%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Dohrnii 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.828+39.84% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Dohrnii (DHN)?

Sjekk ut Dohrnii Prishistorikk-siden nå.

Hva er Dohrnii (DHN)

Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges.

Dohrnii er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Dohrnii investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DHN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Dohrnii på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Dohrnii kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Dohrnii Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dohrnii (DHN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dohrnii (DHN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dohrnii.

Sjekk Dohrniiprisprognosen nå!

Dohrnii (DHN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dohrnii (DHN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DHN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Dohrnii (DHN)

Leter du etter hvordan du kjøperDohrnii? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Dohrnii på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DHN til lokale valutaer

1 Dohrnii(DHN) til VND
76,471.39
1 Dohrnii(DHN) til AUD
A$4.38806
1 Dohrnii(DHN) til GBP
2.15044
1 Dohrnii(DHN) til EUR
2.4701
1 Dohrnii(DHN) til USD
$2.906
1 Dohrnii(DHN) til MYR
RM12.2052
1 Dohrnii(DHN) til TRY
120.1631
1 Dohrnii(DHN) til JPY
¥427.182
1 Dohrnii(DHN) til ARS
ARS$4,286.11752
1 Dohrnii(DHN) til RUB
241.80826
1 Dohrnii(DHN) til INR
255.98954
1 Dohrnii(DHN) til IDR
Rp48,433.31396
1 Dohrnii(DHN) til KRW
4,058.63584
1 Dohrnii(DHN) til PHP
165.81636
1 Dohrnii(DHN) til EGP
￡E.139.95296
1 Dohrnii(DHN) til BRL
R$15.45992
1 Dohrnii(DHN) til CAD
C$3.98122
1 Dohrnii(DHN) til BDT
353.77644
1 Dohrnii(DHN) til NGN
4,343.77256
1 Dohrnii(DHN) til COP
$11,307.3913
1 Dohrnii(DHN) til ZAR
R.50.4191
1 Dohrnii(DHN) til UAH
120.07592
1 Dohrnii(DHN) til TZS
T.Sh.7,193.04744
1 Dohrnii(DHN) til VES
Bs473.678
1 Dohrnii(DHN) til CLP
$2,775.23
1 Dohrnii(DHN) til PKR
Rs824.83904
1 Dohrnii(DHN) til KZT
1,573.33746
1 Dohrnii(DHN) til THB
฿92.52704
1 Dohrnii(DHN) til TWD
NT$87.81932
1 Dohrnii(DHN) til AED
د.إ10.66502
1 Dohrnii(DHN) til CHF
Fr2.29574
1 Dohrnii(DHN) til HKD
HK$22.57962
1 Dohrnii(DHN) til AMD
֏1,112.1262
1 Dohrnii(DHN) til MAD
.د.م26.21212
1 Dohrnii(DHN) til MXN
$53.3251
1 Dohrnii(DHN) til SAR
ريال10.8975
1 Dohrnii(DHN) til ETB
Br417.21442
1 Dohrnii(DHN) til KES
KSh375.39708
1 Dohrnii(DHN) til JOD
د.أ2.060354
1 Dohrnii(DHN) til PLN
10.51972
1 Dohrnii(DHN) til RON
лв12.52486
1 Dohrnii(DHN) til SEK
kr27.28734
1 Dohrnii(DHN) til BGN
лв4.82396
1 Dohrnii(DHN) til HUF
Ft964.792
1 Dohrnii(DHN) til CZK
59.97984
1 Dohrnii(DHN) til KWD
د.ك0.88633
1 Dohrnii(DHN) til ILS
9.67698
1 Dohrnii(DHN) til BOB
Bs20.08046
1 Dohrnii(DHN) til AZN
4.9402
1 Dohrnii(DHN) til TJS
SM27.20016
1 Dohrnii(DHN) til GEL
7.8462
1 Dohrnii(DHN) til AOA
Kz2,649.02242
1 Dohrnii(DHN) til BHD
.د.ب1.095562
1 Dohrnii(DHN) til BMD
$2.906
1 Dohrnii(DHN) til DKK
kr18.42404
1 Dohrnii(DHN) til HNL
L76.16626
1 Dohrnii(DHN) til MUR
131.75804
1 Dohrnii(DHN) til NAD
$50.4191
1 Dohrnii(DHN) til NOK
kr28.85658
1 Dohrnii(DHN) til NZD
$4.9402
1 Dohrnii(DHN) til PAB
B/.2.906
1 Dohrnii(DHN) til PGK
K12.14708
1 Dohrnii(DHN) til QAR
ر.ق10.54878
1 Dohrnii(DHN) til RSD
дин.289.35042
1 Dohrnii(DHN) til UZS
soʻm35,876.51702
1 Dohrnii(DHN) til ALL
L239.62876
1 Dohrnii(DHN) til ANG
ƒ5.20174
1 Dohrnii(DHN) til AWG
ƒ5.2308
1 Dohrnii(DHN) til BBD
$5.812
1 Dohrnii(DHN) til BAM
KM4.82396
1 Dohrnii(DHN) til BIF
Fr8,674.41
1 Dohrnii(DHN) til BND
$3.71968
1 Dohrnii(DHN) til BSD
$2.906
1 Dohrnii(DHN) til JMD
$466.15146
1 Dohrnii(DHN) til KHR
11,670.67036
1 Dohrnii(DHN) til KMF
Fr1,214.708
1 Dohrnii(DHN) til LAK
63,173.91178
1 Dohrnii(DHN) til LKR
Rs879.00688
1 Dohrnii(DHN) til MDL
L47.949
1 Dohrnii(DHN) til MGA
Ar12,858.38162
1 Dohrnii(DHN) til MOP
P23.27706
1 Dohrnii(DHN) til MVR
44.4618
1 Dohrnii(DHN) til MWK
MK5,045.13566
1 Dohrnii(DHN) til MZN
MT185.6934
1 Dohrnii(DHN) til NPR
Rs409.51352
1 Dohrnii(DHN) til PYG
20,754.652
1 Dohrnii(DHN) til RWF
Fr4,210.794
1 Dohrnii(DHN) til SBD
$23.8292
1 Dohrnii(DHN) til SCR
44.22932
1 Dohrnii(DHN) til SRD
$110.68954
1 Dohrnii(DHN) til SVC
$25.4275
1 Dohrnii(DHN) til SZL
L50.4191
1 Dohrnii(DHN) til TMT
m10.171
1 Dohrnii(DHN) til TND
د.ت8.45646
1 Dohrnii(DHN) til TTD
$19.67362
1 Dohrnii(DHN) til UGX
Sh10,194.248
1 Dohrnii(DHN) til XAF
Fr1,618.642
1 Dohrnii(DHN) til XCD
$7.8462
1 Dohrnii(DHN) til XOF
Fr1,618.642
1 Dohrnii(DHN) til XPF
Fr293.506
1 Dohrnii(DHN) til BWP
P38.70792
1 Dohrnii(DHN) til BZD
$5.84106
1 Dohrnii(DHN) til CVE
$272.52468
1 Dohrnii(DHN) til DJF
Fr517.268
1 Dohrnii(DHN) til DOP
$180.23012
1 Dohrnii(DHN) til DZD
د.ج376.327
1 Dohrnii(DHN) til FJD
$6.5385
1 Dohrnii(DHN) til GNF
Fr25,267.67
1 Dohrnii(DHN) til GTQ
Q22.25996
1 Dohrnii(DHN) til GYD
$608.19674
1 Dohrnii(DHN) til ISK
kr351.626

For en mer dyptgående forståelse av Dohrnii, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Dohrnii nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Dohrnii

Hvor mye er Dohrnii (DHN) verdt i dag?
Live DHN prisen i USD er 2.906 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DHN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DHN til USD er $ 2.906. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dohrnii?
Markedsverdien for DHN er $ 49.62M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DHN?
Den sirkulerende forsyningen av DHN er 17.08M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDHN ?
DHN oppnådde en ATH-pris på 55.73754618741059 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DHN?
DHN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til DHN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DHN er $ 55.37K USD.
Vil DHN gå høyere i år?
DHN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DHN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:00:56 (UTC+8)

Dohrnii (DHN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

