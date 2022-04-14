Memento (DEXTF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Memento (DEXTF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Memento (DEXTF) Informasjon DOMANI Protocol is a digital asset management infrastructure on blockchain that allows anyone to create, mint, and redeem XTF funds. Each XTF fund is an ERC20 token with its own address and contract allowing users to hold, trade, transfer, redeem and utilize XTF fund like any other token. XTF funds are also composable, both downstream (as any ERC20 they can be used by other protocols as collateral or underlying for any DeFi application) and upstream (they can hold various other ERC20 like decentralized options, yield producing tokens, liquidity pools, etc.). Offisiell nettside: https://mementoblockchain.com/ Teknisk dokument: https://docs.domani.finance/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x5F64Ab1544D28732F0A24F4713c2C8ec0dA089f0 Kjøp DEXTF nå!

Memento (DEXTF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Memento (DEXTF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 99.98M $ 99.98M $ 99.98M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.98M $ 7.98M $ 7.98M All-time high: $ 0.52549 $ 0.52549 $ 0.52549 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.07981 $ 0.07981 $ 0.07981 Lær mer om Memento (DEXTF) pris

Memento (DEXTF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Memento (DEXTF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEXTF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEXTF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEXTFs tokenomics, kan du utforske DEXTF tokenets livepris!

