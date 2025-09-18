Hva er DeepBook (DEEP)

DeepBook is a next-generation decentralized central limit order book (CLOB) built on Sui. DeepBook leverages Sui's parallel execution, sub-second latency, and low transaction fees to bring a highly performant, laser-fast on-chain exchange.

DeepBook er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DeepBook investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk DEEP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om DeepBook på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DeepBook kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DeepBook Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DeepBook (DEEP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DeepBook (DEEP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DeepBook.

Sjekk DeepBookprisprognosen nå!

DeepBook (DEEP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DeepBook (DEEP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEEP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DeepBook (DEEP)

Leter du etter hvordan du kjøperDeepBook? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DeepBook på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DEEP til lokale valutaer

Prøv konverting

DeepBook Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DeepBook, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om DeepBook Hvor mye er DeepBook (DEEP) verdt i dag? Live DEEP prisen i USD er 0.132979 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DEEP-til-USD-pris? $ 0.132979 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DEEP til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for DeepBook? Markedsverdien for DEEP er $ 468.49M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DEEP? Den sirkulerende forsyningen av DEEP er 3.52B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEEP ? DEEP oppnådde en ATH-pris på 0.34355096308425953 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DEEP? DEEP så en ATL-pris på 0.010748527064621403 USD . Hva er handelsvolumet til DEEP? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEEP er $ 2.43M USD . Vil DEEP gå høyere i år? DEEP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEEP prisprognosen for en mer grundig analyse.

DeepBook (DEEP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?