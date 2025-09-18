Dagens DeepBook livepris er 0.132979 USD. Spor prisoppdateringer for DEEP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEEP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DeepBook livepris er 0.132979 USD. Spor prisoppdateringer for DEEP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEEP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

DeepBook Pris(DEEP)

$0.132979
+0.24%1D
DeepBook (DEEP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:58:59 (UTC+8)

DeepBook (DEEP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1312
24 timer lav
$ 0.142448
24 timer høy

$ 0.1312
$ 0.142448
$ 0.34355096308425953
$ 0.010748527064621403
+0.14%

+0.24%

-9.19%

-9.19%

DeepBook (DEEP) sanntidsprisen er $ 0.132979. I løpet av de siste 24 timene har DEEP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1312 og et toppnivå på $ 0.142448, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEEP er $ 0.34355096308425953, mens den rekordlave prisen er $ 0.010748527064621403.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEEP endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, +0.24% over 24 timer og -9.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DeepBook (DEEP) Markedsinformasjon

No.125

$ 468.49M
$ 2.43M
$ 1.33B
3.52B
10,000,000,000
10,000,000,000
35.23%

0.01%

SUI

Nåværende markedsverdi på DeepBook er $ 468.49M, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.43M. Den sirkulerende forsyningen på DEEP er 3.52B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.33B.

DeepBook (DEEP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene DeepBook for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00031839+0.24%
30 dager$ -0.026969-16.87%
60 dager$ -0.060106-31.13%
90 dager$ +0.011879+9.80%
DeepBook Prisendring i dag

I dag registrerte DEEP en endring på $ +0.00031839 (+0.24%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

DeepBook 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.026969 (-16.87%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

DeepBook 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DEEP en endring på $ -0.060106 (-31.13%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

DeepBook 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.011879+9.80% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for DeepBook (DEEP)?

Sjekk ut DeepBook Prishistorikk-siden nå.

Hva er DeepBook (DEEP)

DeepBook is a next-generation decentralized central limit order book (CLOB) built on Sui. DeepBook leverages Sui's parallel execution, sub-second latency, and low transaction fees to bring a highly performant, laser-fast on-chain exchange.

DeepBook er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DeepBook investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DEEP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om DeepBook på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DeepBook kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DeepBook Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DeepBook (DEEP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DeepBook (DEEP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DeepBook.

Sjekk DeepBookprisprognosen nå!

DeepBook (DEEP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DeepBook (DEEP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEEP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DeepBook (DEEP)

Leter du etter hvordan du kjøperDeepBook? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DeepBook på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DEEP til lokale valutaer

1 DeepBook(DEEP) til VND
3,499.342385
1 DeepBook(DEEP) til AUD
A$0.20079829
1 DeepBook(DEEP) til GBP
0.09840446
1 DeepBook(DEEP) til EUR
0.11303215
1 DeepBook(DEEP) til USD
$0.132979
1 DeepBook(DEEP) til MYR
RM0.5585118
1 DeepBook(DEEP) til TRY
5.50267102
1 DeepBook(DEEP) til JPY
¥19.547913
1 DeepBook(DEEP) til ARS
ARS$196.13338668
1 DeepBook(DEEP) til RUB
11.1037465
1 DeepBook(DEEP) til INR
11.71412011
1 DeepBook(DEEP) til IDR
Rp2,216.31578014
1 DeepBook(DEEP) til KRW
185.72379056
1 DeepBook(DEEP) til PHP
7.58113279
1 DeepBook(DEEP) til EGP
￡E.6.40426864
1 DeepBook(DEEP) til BRL
R$0.70611849
1 DeepBook(DEEP) til CAD
C$0.18218123
1 DeepBook(DEEP) til BDT
16.18886346
1 DeepBook(DEEP) til NGN
198.77169004
1 DeepBook(DEEP) til COP
$519.44921875
1 DeepBook(DEEP) til ZAR
R.2.30319628
1 DeepBook(DEEP) til UAH
5.49469228
1 DeepBook(DEEP) til TZS
T.Sh.329.15493996
1 DeepBook(DEEP) til VES
Bs21.675577
1 DeepBook(DEEP) til CLP
$126.994945
1 DeepBook(DEEP) til PKR
Rs37.74475936
1 DeepBook(DEEP) til KZT
71.99616039
1 DeepBook(DEEP) til THB
฿4.23006199
1 DeepBook(DEEP) til TWD
NT$4.01862538
1 DeepBook(DEEP) til AED
د.إ0.48803293
1 DeepBook(DEEP) til CHF
Fr0.10505341
1 DeepBook(DEEP) til HKD
HK$1.03324683
1 DeepBook(DEEP) til AMD
֏50.8910633
1 DeepBook(DEEP) til MAD
.د.م1.19947058
1 DeepBook(DEEP) til MXN
$2.44548381
1 DeepBook(DEEP) til SAR
ريال0.49867125
1 DeepBook(DEEP) til ETB
Br19.09179503
1 DeepBook(DEEP) til KES
KSh17.17822722
1 DeepBook(DEEP) til JOD
د.أ0.094282111
1 DeepBook(DEEP) til PLN
0.48138398
1 DeepBook(DEEP) til RON
лв0.57313949
1 DeepBook(DEEP) til SEK
kr1.25133239
1 DeepBook(DEEP) til BGN
лв0.22074514
1 DeepBook(DEEP) til HUF
Ft44.17828338
1 DeepBook(DEEP) til CZK
2.75000572
1 DeepBook(DEEP) til KWD
د.ك0.040558595
1 DeepBook(DEEP) til ILS
0.44282007
1 DeepBook(DEEP) til BOB
Bs0.91888489
1 DeepBook(DEEP) til AZN
0.2260643
1 DeepBook(DEEP) til TJS
SM1.24468344
1 DeepBook(DEEP) til GEL
0.3590433
1 DeepBook(DEEP) til AOA
Kz121.21966703
1 DeepBook(DEEP) til BHD
.د.ب0.050133083
1 DeepBook(DEEP) til BMD
$0.132979
1 DeepBook(DEEP) til DKK
kr0.84441665
1 DeepBook(DEEP) til HNL
L3.48537959
1 DeepBook(DEEP) til MUR
6.02926786
1 DeepBook(DEEP) til NAD
$2.30718565
1 DeepBook(DEEP) til NOK
kr1.32181126
1 DeepBook(DEEP) til NZD
$0.2260643
1 DeepBook(DEEP) til PAB
B/.0.132979
1 DeepBook(DEEP) til PGK
K0.55585222
1 DeepBook(DEEP) til QAR
ر.ق0.48271377
1 DeepBook(DEEP) til RSD
дин.13.26199567
1 DeepBook(DEEP) til UZS
soʻm1,641.71485093
1 DeepBook(DEEP) til ALL
L10.96544834
1 DeepBook(DEEP) til ANG
ƒ0.23803241
1 DeepBook(DEEP) til AWG
ƒ0.2393622
1 DeepBook(DEEP) til BBD
$0.265958
1 DeepBook(DEEP) til BAM
KM0.22074514
1 DeepBook(DEEP) til BIF
Fr396.942315
1 DeepBook(DEEP) til BND
$0.17021312
1 DeepBook(DEEP) til BSD
$0.132979
1 DeepBook(DEEP) til JMD
$21.33116139
1 DeepBook(DEEP) til KHR
534.05164274
1 DeepBook(DEEP) til KMF
Fr55.585222
1 DeepBook(DEEP) til LAK
2,890.84776827
1 DeepBook(DEEP) til LKR
Rs40.22348792
1 DeepBook(DEEP) til MDL
L2.1941535
1 DeepBook(DEEP) til MGA
Ar588.40148983
1 DeepBook(DEEP) til MOP
P1.06516179
1 DeepBook(DEEP) til MVR
2.0345787
1 DeepBook(DEEP) til MWK
MK230.86617169
1 DeepBook(DEEP) til MZN
MT8.4973581
1 DeepBook(DEEP) til NPR
Rs18.73940068
1 DeepBook(DEEP) til PYG
949.736018
1 DeepBook(DEEP) til RWF
Fr192.686571
1 DeepBook(DEEP) til SBD
$1.0904278
1 DeepBook(DEEP) til SCR
1.90558907
1 DeepBook(DEEP) til SRD
$5.06517011
1 DeepBook(DEEP) til SVC
$1.16356625
1 DeepBook(DEEP) til SZL
L2.30718565
1 DeepBook(DEEP) til TMT
m0.4654265
1 DeepBook(DEEP) til TND
د.ت0.38696889
1 DeepBook(DEEP) til TTD
$0.90026783
1 DeepBook(DEEP) til UGX
Sh466.490332
1 DeepBook(DEEP) til XAF
Fr74.202282
1 DeepBook(DEEP) til XCD
$0.3590433
1 DeepBook(DEEP) til XOF
Fr74.202282
1 DeepBook(DEEP) til XPF
Fr13.430879
1 DeepBook(DEEP) til BWP
P1.77128028
1 DeepBook(DEEP) til BZD
$0.26728779
1 DeepBook(DEEP) til CVE
$12.47077062
1 DeepBook(DEEP) til DJF
Fr23.537283
1 DeepBook(DEEP) til DOP
$8.24735758
1 DeepBook(DEEP) til DZD
د.ج17.22875924
1 DeepBook(DEEP) til FJD
$0.29920275
1 DeepBook(DEEP) til GNF
Fr1,156.252405
1 DeepBook(DEEP) til GTQ
Q1.01861914
1 DeepBook(DEEP) til GYD
$27.83117491
1 DeepBook(DEEP) til ISK
kr16.090459

For en mer dyptgående forståelse av DeepBook, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell DeepBook nettside
Blokker Explorer

Hvitbok
Offisiell DeepBook nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om DeepBook

Hvor mye er DeepBook (DEEP) verdt i dag?
Live DEEP prisen i USD er 0.132979 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DEEP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DEEP til USD er $ 0.132979. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DeepBook?
Markedsverdien for DEEP er $ 468.49M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DEEP?
Den sirkulerende forsyningen av DEEP er 3.52B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEEP ?
DEEP oppnådde en ATH-pris på 0.34355096308425953 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DEEP?
DEEP så en ATL-pris på 0.010748527064621403 USD.
Hva er handelsvolumet til DEEP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEEP er $ 2.43M USD.
Vil DEEP gå høyere i år?
DEEP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEEP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:58:59 (UTC+8)

DeepBook (DEEP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

