Dagens Zero1 Labs livepris er 0.04404 USD. Spor prisoppdateringer for DEAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Zero1 Labs Logo

Zero1 Labs Pris(DEAI)

1 DEAI til USD livepris:

-0.36%1D
USD
Zero1 Labs (DEAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:27:09 (UTC+8)

Zero1 Labs (DEAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.73%

-0.36%

-16.26%

-16.26%

Zero1 Labs (DEAI) sanntidsprisen er $ 0.04404. I løpet av de siste 24 timene har DEAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.044 og et toppnivå på $ 0.04787, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEAI er $ 1.249041951512232, mens den rekordlave prisen er $ 0.04008505571376944.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEAI endret seg med -0.73% i løpet av den siste timen, -0.36% over 24 timer og -16.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zero1 Labs (DEAI) Markedsinformasjon

No.1540

9.12%

ETH

Nåværende markedsverdi på Zero1 Labs er $ 4.02M, med et 24-timers handelsvolum på $ 88.72K. Den sirkulerende forsyningen på DEAI er 91.22M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.04M.

Zero1 Labs (DEAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Zero1 Labs for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000159-0.36%
30 dager$ -0.01816-29.20%
60 dager$ -0.00546-11.04%
90 dager$ -0.01039-19.09%
Zero1 Labs Prisendring i dag

I dag registrerte DEAI en endring på $ -0.000159 (-0.36%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Zero1 Labs 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.01816 (-29.20%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Zero1 Labs 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DEAI en endring på $ -0.00546 (-11.04%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Zero1 Labs 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.01039-19.09% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Zero1 Labs (DEAI)?

Sjekk ut Zero1 Labs Prishistorikk-siden nå.

Hva er Zero1 Labs (DEAI)

Zero1 Labs is the first inclusive Proof-of-Stake-based Decentralized Artificial Intelligence (“DeAI”) ecosystem committed to fostering AI innovation through our Zero Construct Program (ZCP).

Zero1 Labs er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Zero1 Labs investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DEAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Zero1 Labs på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Zero1 Labs kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Zero1 Labs Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Zero1 Labs (DEAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Zero1 Labs (DEAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Zero1 Labs.

Sjekk Zero1 Labsprisprognosen nå!

Zero1 Labs (DEAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Zero1 Labs (DEAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Zero1 Labs (DEAI)

Leter du etter hvordan du kjøperZero1 Labs? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Zero1 Labs på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DEAI til lokale valutaer

1 Zero1 Labs(DEAI) til VND
1 Zero1 Labs(DEAI) til AUD
1 Zero1 Labs(DEAI) til GBP
1 Zero1 Labs(DEAI) til EUR
1 Zero1 Labs(DEAI) til USD
1 Zero1 Labs(DEAI) til MYR
1 Zero1 Labs(DEAI) til TRY
1 Zero1 Labs(DEAI) til JPY
1 Zero1 Labs(DEAI) til ARS
1 Zero1 Labs(DEAI) til RUB
1 Zero1 Labs(DEAI) til INR
1 Zero1 Labs(DEAI) til IDR
1 Zero1 Labs(DEAI) til KRW
1 Zero1 Labs(DEAI) til PHP
1 Zero1 Labs(DEAI) til EGP
1 Zero1 Labs(DEAI) til BRL
1 Zero1 Labs(DEAI) til CAD
1 Zero1 Labs(DEAI) til BDT
1 Zero1 Labs(DEAI) til NGN
1 Zero1 Labs(DEAI) til COP
1 Zero1 Labs(DEAI) til ZAR
1 Zero1 Labs(DEAI) til UAH
1 Zero1 Labs(DEAI) til TZS
1 Zero1 Labs(DEAI) til VES
1 Zero1 Labs(DEAI) til CLP
1 Zero1 Labs(DEAI) til PKR
1 Zero1 Labs(DEAI) til KZT
1 Zero1 Labs(DEAI) til THB
1 Zero1 Labs(DEAI) til TWD
1 Zero1 Labs(DEAI) til AED
1 Zero1 Labs(DEAI) til CHF
1 Zero1 Labs(DEAI) til HKD
1 Zero1 Labs(DEAI) til AMD
1 Zero1 Labs(DEAI) til MAD
1 Zero1 Labs(DEAI) til MXN
1 Zero1 Labs(DEAI) til SAR
1 Zero1 Labs(DEAI) til ETB
1 Zero1 Labs(DEAI) til KES
1 Zero1 Labs(DEAI) til JOD
1 Zero1 Labs(DEAI) til PLN
1 Zero1 Labs(DEAI) til RON
1 Zero1 Labs(DEAI) til SEK
1 Zero1 Labs(DEAI) til BGN
1 Zero1 Labs(DEAI) til HUF
1 Zero1 Labs(DEAI) til CZK
1 Zero1 Labs(DEAI) til KWD
1 Zero1 Labs(DEAI) til ILS
1 Zero1 Labs(DEAI) til BOB
1 Zero1 Labs(DEAI) til AZN
1 Zero1 Labs(DEAI) til TJS
1 Zero1 Labs(DEAI) til GEL
1 Zero1 Labs(DEAI) til AOA
1 Zero1 Labs(DEAI) til BHD
1 Zero1 Labs(DEAI) til BMD
1 Zero1 Labs(DEAI) til DKK
1 Zero1 Labs(DEAI) til HNL
1 Zero1 Labs(DEAI) til MUR
1 Zero1 Labs(DEAI) til NAD
1 Zero1 Labs(DEAI) til NOK
1 Zero1 Labs(DEAI) til NZD
1 Zero1 Labs(DEAI) til PAB
1 Zero1 Labs(DEAI) til PGK
1 Zero1 Labs(DEAI) til QAR
1 Zero1 Labs(DEAI) til RSD
1 Zero1 Labs(DEAI) til UZS
1 Zero1 Labs(DEAI) til ALL
1 Zero1 Labs(DEAI) til ANG
1 Zero1 Labs(DEAI) til AWG
1 Zero1 Labs(DEAI) til BBD
1 Zero1 Labs(DEAI) til BAM
1 Zero1 Labs(DEAI) til BIF
1 Zero1 Labs(DEAI) til BND
1 Zero1 Labs(DEAI) til BSD
1 Zero1 Labs(DEAI) til JMD
1 Zero1 Labs(DEAI) til KHR
1 Zero1 Labs(DEAI) til KMF
1 Zero1 Labs(DEAI) til LAK
1 Zero1 Labs(DEAI) til LKR
1 Zero1 Labs(DEAI) til MDL
1 Zero1 Labs(DEAI) til MGA
1 Zero1 Labs(DEAI) til MOP
1 Zero1 Labs(DEAI) til MVR
1 Zero1 Labs(DEAI) til MWK
1 Zero1 Labs(DEAI) til MZN
1 Zero1 Labs(DEAI) til NPR
1 Zero1 Labs(DEAI) til PYG
1 Zero1 Labs(DEAI) til RWF
1 Zero1 Labs(DEAI) til SBD
1 Zero1 Labs(DEAI) til SCR
1 Zero1 Labs(DEAI) til SRD
1 Zero1 Labs(DEAI) til SVC
1 Zero1 Labs(DEAI) til SZL
1 Zero1 Labs(DEAI) til TMT
1 Zero1 Labs(DEAI) til TND
1 Zero1 Labs(DEAI) til TTD
1 Zero1 Labs(DEAI) til UGX
1 Zero1 Labs(DEAI) til XAF
1 Zero1 Labs(DEAI) til XCD
1 Zero1 Labs(DEAI) til XOF
1 Zero1 Labs(DEAI) til XPF
1 Zero1 Labs(DEAI) til BWP
1 Zero1 Labs(DEAI) til BZD
1 Zero1 Labs(DEAI) til CVE
1 Zero1 Labs(DEAI) til DJF
1 Zero1 Labs(DEAI) til DOP
1 Zero1 Labs(DEAI) til DZD
1 Zero1 Labs(DEAI) til FJD
1 Zero1 Labs(DEAI) til GNF
1 Zero1 Labs(DEAI) til GTQ
1 Zero1 Labs(DEAI) til GYD
1 Zero1 Labs(DEAI) til ISK
Zero1 Labs Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Zero1 Labs, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Zero1 Labs nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Zero1 Labs

Hvor mye er Zero1 Labs (DEAI) verdt i dag?
Live DEAI prisen i USD er 0.04404 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DEAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DEAI til USD er $ 0.04404. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Zero1 Labs?
Markedsverdien for DEAI er $ 4.02M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DEAI?
Den sirkulerende forsyningen av DEAI er 91.22M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEAI ?
DEAI oppnådde en ATH-pris på 1.249041951512232 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DEAI?
DEAI så en ATL-pris på 0.04008505571376944 USD.
Hva er handelsvolumet til DEAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEAI er $ 88.72K USD.
Vil DEAI gå høyere i år?
DEAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

