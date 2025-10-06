Roboton pris i dag

Sanntids Roboton (DCT) pris i dag er $ 0.00615, med en 0.03% endring de siste 24 timene. Nåværende DCT til USD konverteringssats er $ 0.00615 per DCT.

Roboton rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- DCT. I løpet av de siste 24 timene DCT har den blitt handlet mellom $ 0.006147(laveste) og $ 0.006155 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har DCT beveget seg -0.02% i løpet av den siste timen og +0.91% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 57.56K.

Roboton (DCT) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 57.56K$ 57.56K $ 57.56K Fullt utvannet markedsverdi $ 307.50M$ 307.50M $ 307.50M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Offentlig blokkjede TRX

Nåværende markedsverdi på Roboton er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.56K. Den sirkulerende forsyningen på DCT er --, med en total tilgang på 50000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 307.50M.