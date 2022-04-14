Decubate (DCB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Decubate (DCB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Decubate (DCB) Informasjon Decubate, your all-in-one platform for Web3 success. We strive to revolutionise the decentralised economy by offering cutting-edge DeFi solutions, empowering innovators, and providing a robust environment for growth and success. Together, we can shape the future of Web3. Offisiell nettside: https://www.decubate.com Teknisk dokument: https://docs.decubate.com/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xeac9873291ddaca754ea5642114151f3035c67a2

Decubate (DCB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Decubate (DCB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.08M Total forsyning: $ 949.22M Sirkulerende forsyning: $ 380.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.18M All-time high: $ 0.17988 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.010729

Decubate (DCB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Decubate (DCB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DCB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DCB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DCBs tokenomics, kan du utforske DCB tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DCB Interessert i å legge til Decubate (DCB) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DCB, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Decubate (DCB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DCB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DCB nå!

DCB prisforutsigelse Vil du vite hvor DCB kan være på vei? Vår DCB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DCB tokenets prisforutsigelse nå!

