Dagens Decubate livepris er 0.010753 USD. Spor prisoppdateringer for DCB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DCB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Decubate Logo

Decubate Pris(DCB)

1 DCB til USD livepris:

-0.31%1D
USD
Decubate (DCB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:59:50 (UTC+8)

Decubate (DCB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.02%

-0.31%

-1.53%

-1.53%

Decubate (DCB) sanntidsprisen er $ 0.010753. I løpet av de siste 24 timene har DCB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.010677 og et toppnivå på $ 0.010866, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DCB er $ 0.1768290257562914, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DCB endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -0.31% over 24 timer og -1.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Decubate (DCB) Markedsinformasjon

No.1565

BSC

Nåværende markedsverdi på Decubate er $ 4.09M, med et 24-timers handelsvolum på $ 99.62K. Den sirkulerende forsyningen på DCB er 380.03M, med en total tilgang på 949223596. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.21M.

Decubate (DCB) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Decubate for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00003344-0.31%
30 dager$ -0.00053-4.70%
60 dager$ +0.000167+1.57%
90 dager$ +0.001807+20.19%
Decubate Prisendring i dag

I dag registrerte DCB en endring på $ -0.00003344 (-0.31%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Decubate 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00053 (-4.70%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Decubate 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DCB en endring på $ +0.000167 (+1.57%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Decubate 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.001807+20.19% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Decubate (DCB)?

Sjekk ut Decubate Prishistorikk-siden nå.

Hva er Decubate (DCB)

Decubate, your all-in-one platform for Web3 success. We strive to revolutionise the decentralised economy by offering cutting-edge DeFi solutions, empowering innovators, and providing a robust environment for growth and success. Together, we can shape the future of Web3.

Decubate er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Decubate investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DCB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Decubate på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Decubate kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Decubate Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Decubate (DCB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Decubate (DCB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Decubate.

Sjekk Decubateprisprognosen nå!

Decubate (DCB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Decubate (DCB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DCB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Decubate (DCB)

Leter du etter hvordan du kjøperDecubate? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Decubate på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Decubate Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Decubate, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Decubate nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Decubate

Hvor mye er Decubate (DCB) verdt i dag?
Live DCB prisen i USD er 0.010753 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DCB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DCB til USD er $ 0.010753. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Decubate?
Markedsverdien for DCB er $ 4.09M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DCB?
Den sirkulerende forsyningen av DCB er 380.03M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDCB ?
DCB oppnådde en ATH-pris på 0.1768290257562914 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DCB?
DCB så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til DCB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DCB er $ 99.62K USD.
Vil DCB gå høyere i år?
DCB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DCB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:59:50 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

