deBridge (DBR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i deBridge (DBR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

deBridge (DBR) Informasjon deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates. Offisiell nettside: https://debridge.finance/ Teknisk dokument: https://docs.debridge.finance/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/DBRiDgJAMsM95moTzJs7M9LnkGErpbv9v6CUR1DXnUu5 Kjøp DBR nå!

deBridge (DBR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for deBridge (DBR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 47.40M $ 47.40M $ 47.40M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 246.30M $ 246.30M $ 246.30M All-time high: $ 0.05685 $ 0.05685 $ 0.05685 All-Time Low: $ 0.013264730640477866 $ 0.013264730640477866 $ 0.013264730640477866 Nåværende pris: $ 0.02463 $ 0.02463 $ 0.02463 Lær mer om deBridge (DBR) pris

deBridge (DBR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak deBridge (DBR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DBR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DBR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DBRs tokenomics, kan du utforske DBR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DBR Interessert i å legge til deBridge (DBR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DBR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DBR på MEXC nå!

deBridge (DBR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DBR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DBR nå!

DBR prisforutsigelse Vil du vite hvor DBR kan være på vei? Vår DBR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DBR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!