deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates.

RangeringNo.549

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.32%

Opplagsforsyning1,924,684,519

Maksimal forsyning10,000,000,000

Total forsyning10,000,000,000

Opplagsforsyning0.1924%

Utstedelsesdato2024-10-16 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.05499267372684524,2024-12-21

Laveste pris0.013264730640477866,2025-06-13

Offentlig blokkjedeSOL

IntroduksjondeBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates.

Loading...