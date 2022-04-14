Constellation (DAG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Constellation (DAG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Constellation (DAG) Informasjon Constellation (DAG) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the DAG protocol and custom state channels, Constellation is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT). Offisiell nettside: https://www.constellationnetwork.io Blokkutforsker: https://mainnet.dagexplorer.io/ Kjøp DAG nå!

Constellation (DAG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Constellation (DAG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 82.99M $ 82.99M $ 82.99M Total forsyning: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.87B $ 2.87B $ 2.87B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 86.75M $ 86.75M $ 86.75M All-time high: $ 0.0979 $ 0.0979 $ 0.0979 All-Time Low: $ 0.000896775299386 $ 0.000896775299386 $ 0.000896775299386 Nåværende pris: $ 0.02888 $ 0.02888 $ 0.02888 Lær mer om Constellation (DAG) pris

Constellation (DAG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Constellation (DAG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DAG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DAG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DAGs tokenomics, kan du utforske DAG tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DAG Interessert i å legge til Constellation (DAG) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DAG, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DAG på MEXC nå!

Constellation (DAG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DAG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DAG nå!

DAG prisforutsigelse Vil du vite hvor DAG kan være på vei? Vår DAG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DAG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!