Hva er Constellation (DAG)

Constellation (DAG) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the DAG protocol and custom state channels, Constellation is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT).

Constellation er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Constellation investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk DAG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Constellation på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Constellation kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Constellation Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Constellation (DAG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Constellation (DAG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Constellation.

Sjekk Constellationprisprognosen nå!

Constellation (DAG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Constellation (DAG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DAG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Constellation (DAG)

Leter du etter hvordan du kjøperConstellation? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Constellation på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DAG til lokale valutaer

Prøv konverting

Constellation Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Constellation, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Constellation Hvor mye er Constellation (DAG) verdt i dag? Live DAG prisen i USD er 0.0325 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DAG-til-USD-pris? $ 0.0325 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DAG til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Constellation? Markedsverdien for DAG er $ 93.39M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DAG? Den sirkulerende forsyningen av DAG er 2.87B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDAG ? DAG oppnådde en ATH-pris på 0.46243835 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DAG? DAG så en ATL-pris på 0.000896775299386 USD . Hva er handelsvolumet til DAG? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DAG er $ 171.47K USD . Vil DAG gå høyere i år? DAG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DAG prisprognosen for en mer grundig analyse.

Constellation (DAG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?