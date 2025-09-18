Dagens Constellation livepris er 0.0325 USD. Spor prisoppdateringer for DAG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DAG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Constellation livepris er 0.0325 USD. Spor prisoppdateringer for DAG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DAG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Constellation Pris(DAG)

$0.0325
Constellation (DAG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:11:52 (UTC+8)

Constellation (DAG) Prisinformasjon (USD)

Constellation (DAG) sanntidsprisen er $ 0.0325. I løpet av de siste 24 timene har DAG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03211 og et toppnivå på $ 0.03458, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DAG er $ 0.46243835, mens den rekordlave prisen er $ 0.000896775299386.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DAG endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, +0.12% over 24 timer og +11.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Constellation (DAG) Markedsinformasjon

$ 93.39M
$ 93.39M$ 93.39M

$ 171.47K
$ 171.47K$ 171.47K

$ 97.62M
$ 97.62M$ 97.62M

2.87B
2.87B 2.87B

3,003,804,388
3,003,804,388 3,003,804,388

DAG

Nåværende markedsverdi på Constellation er $ 93.39M, med et 24-timers handelsvolum på $ 171.47K. Den sirkulerende forsyningen på DAG er 2.87B, med en total tilgang på 3003804388. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 97.62M.

Constellation (DAG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Constellation for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000039+0.12%
30 dager$ -0.00618-15.98%
60 dager$ -0.01331-29.06%
90 dager$ +0.00235+7.79%
Constellation Prisendring i dag

I dag registrerte DAG en endring på $ +0.000039 (+0.12%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Constellation 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00618 (-15.98%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Constellation 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DAG en endring på $ -0.01331 (-29.06%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Constellation 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00235+7.79% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Constellation (DAG)?

Sjekk ut Constellation Prishistorikk-siden nå.

Hva er Constellation (DAG)

Constellation (DAG) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the DAG protocol and custom state channels, Constellation is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT).

Constellation er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Constellation investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DAG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Constellation på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Constellation kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Constellation Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Constellation (DAG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Constellation (DAG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Constellation.

Sjekk Constellationprisprognosen nå!

Constellation (DAG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Constellation (DAG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DAG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Constellation (DAG)

Leter du etter hvordan du kjøperConstellation? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Constellation på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DAG til lokale valutaer

Constellation Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Constellation, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Constellation nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Constellation

Hvor mye er Constellation (DAG) verdt i dag?
Live DAG prisen i USD er 0.0325 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DAG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DAG til USD er $ 0.0325. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Constellation?
Markedsverdien for DAG er $ 93.39M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DAG?
Den sirkulerende forsyningen av DAG er 2.87B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDAG ?
DAG oppnådde en ATH-pris på 0.46243835 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DAG?
DAG så en ATL-pris på 0.000896775299386 USD.
Hva er handelsvolumet til DAG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DAG er $ 171.47K USD.
Vil DAG gå høyere i år?
DAG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DAG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:11:52 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

