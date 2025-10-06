Cypher pris i dag

Sanntids Cypher (CYPR) pris i dag er $ 0.0831, med en 21.03% endring de siste 24 timene. Nåværende CYPR til USD konverteringssats er $ 0.0831 per CYPR.

Cypher rangerer for tiden som #1251 etter markedsverdi på $ 7.88M, med en sirkulerende forsyning på 94.83M CYPR. I løpet av de siste 24 timene CYPR har den blitt handlet mellom $ 0.05973(laveste) og $ 0.08994 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.4680578929249782, mens tidenes laveste notering var $ 0.028705042947441254.

Kortsiktig har CYPR beveget seg +5.98% i løpet av den siste timen og +5.84% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 173.15K.

Cypher (CYPR) Markedsinformasjon

Rangering No.1251 Markedsverdi $ 7.88M$ 7.88M $ 7.88M Volum (24 timer) $ 173.15K$ 173.15K $ 173.15K Fullt utvannet markedsverdi $ 83.10M$ 83.10M $ 83.10M Opplagsforsyning 94.83M 94.83M 94.83M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 9.48% Offentlig blokkjede BASE

Nåværende markedsverdi på Cypher er $ 7.88M, med et 24-timers handelsvolum på $ 173.15K. Den sirkulerende forsyningen på CYPR er 94.83M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 83.10M.