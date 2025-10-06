Cycle Network pris i dag

Sanntids Cycle Network (CYC) pris i dag er $ 0.01224, med en 0.08% endring de siste 24 timene. Nåværende CYC til USD konverteringssats er $ 0.01224 per CYC.

Cycle Network rangerer for tiden som #1739 etter markedsverdi på $ 1.88M, med en sirkulerende forsyning på 153.70M CYC. I løpet av de siste 24 timene CYC har den blitt handlet mellom $ 0.01193(laveste) og $ 0.01236 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.1190066848445152, mens tidenes laveste notering var $ 0.01212948606880263.

Kortsiktig har CYC beveget seg -0.25% i løpet av den siste timen og -21.59% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 28.64K.

Cycle Network (CYC) Markedsinformasjon

Rangering No.1739 Markedsverdi $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Volum (24 timer) $ 28.64K$ 28.64K $ 28.64K Fullt utvannet markedsverdi $ 12.24M$ 12.24M $ 12.24M Opplagsforsyning 153.70M 153.70M 153.70M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 15.37% Offentlig blokkjede BSC

