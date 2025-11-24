Cycle Network (CYC) tokenomics

Cycle Network (CYC) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Cycle Network (CYC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:28:19 (UTC+8)
USD

Cycle Network (CYC) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cycle Network (CYC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M
Total forsyning:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 153.70M
$ 153.70M$ 153.70M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 12.22M
$ 12.22M$ 12.22M
All-time high:
$ 0.11942
$ 0.11942$ 0.11942
All-Time Low:
$ 0.012115914131937654
$ 0.012115914131937654$ 0.012115914131937654
Nåværende pris:
$ 0.01222
$ 0.01222$ 0.01222

Cycle Network (CYC) Informasjon

Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).

Offisiell nettside:
https://www.cyclenetwork.io
Teknisk dokument:
https://www.cyclenetwork.io/whitepaper.pdf
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0x5845684b49aEf79A5c0F887f50401C247dca7AC6

Cycle Network (CYC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Cycle Network (CYC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet CYC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange CYC tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår CYCs tokenomics, kan du utforske CYC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CYC

Interessert i å legge til Cycle Network (CYC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CYC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Cycle Network (CYC) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til CYC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

CYC prisforutsigelse

Vil du vite hvor CYC kan være på vei? Vår CYC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

Les og forstå brukeravtalen og personvernerklæringen