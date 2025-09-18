Dagens Covalent X Token livepris er 0.02848 USD. Spor prisoppdateringer for CXT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CXT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Covalent X Token livepris er 0.02848 USD. Spor prisoppdateringer for CXT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CXT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Covalent X Token Logo

Covalent X Token Pris(CXT)

1 CXT til USD livepris:

$0.02848
$0.02848$0.02848
-0.97%1D
USD
Covalent X Token (CXT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:42:37 (UTC+8)

Covalent X Token (CXT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02831
$ 0.02831$ 0.02831
24 timer lav
$ 0.02967
$ 0.02967$ 0.02967
24 timer høy

$ 0.02831
$ 0.02831$ 0.02831

$ 0.02967
$ 0.02967$ 0.02967

$ 0.16919624187417914
$ 0.16919624187417914$ 0.16919624187417914

$ 0.022540025208507328
$ 0.022540025208507328$ 0.022540025208507328

-0.15%

-0.97%

-6.10%

-6.10%

Covalent X Token (CXT) sanntidsprisen er $ 0.02848. I løpet av de siste 24 timene har CXT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02831 og et toppnivå på $ 0.02967, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CXT er $ 0.16919624187417914, mens den rekordlave prisen er $ 0.022540025208507328.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CXT endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -0.97% over 24 timer og -6.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Covalent X Token (CXT) Markedsinformasjon

No.800

$ 27.96M
$ 27.96M$ 27.96M

$ 62.00K
$ 62.00K$ 62.00K

$ 28.48M
$ 28.48M$ 28.48M

981.89M
981.89M 981.89M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

98.18%

ETH

Nåværende markedsverdi på Covalent X Token er $ 27.96M, med et 24-timers handelsvolum på $ 62.00K. Den sirkulerende forsyningen på CXT er 981.89M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.48M.

Covalent X Token (CXT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Covalent X Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000279-0.97%
30 dager$ +0.00315+12.43%
60 dager$ -0.00116-3.92%
90 dager$ +0.00308+12.12%
Covalent X Token Prisendring i dag

I dag registrerte CXT en endring på $ -0.000279 (-0.97%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Covalent X Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00315 (+12.43%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Covalent X Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CXT en endring på $ -0.00116 (-3.92%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Covalent X Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00308+12.12% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Covalent X Token (CXT)?

Sjekk ut Covalent X Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Covalent X Token (CXT)

Covalent X Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Covalent X Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CXT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Covalent X Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Covalent X Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Covalent X Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Covalent X Token (CXT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Covalent X Token (CXT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Covalent X Token.

Sjekk Covalent X Tokenprisprognosen nå!

Covalent X Token (CXT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Covalent X Token (CXT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CXT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Covalent X Token (CXT)

Leter du etter hvordan du kjøperCovalent X Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Covalent X Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Covalent X Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Covalent X Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Covalent X Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Covalent X Token

Hvor mye er Covalent X Token (CXT) verdt i dag?
Live CXT prisen i USD er 0.02848 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CXT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CXT til USD er $ 0.02848. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Covalent X Token?
Markedsverdien for CXT er $ 27.96M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CXT?
Den sirkulerende forsyningen av CXT er 981.89M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCXT ?
CXT oppnådde en ATH-pris på 0.16919624187417914 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CXT?
CXT så en ATL-pris på 0.022540025208507328 USD.
Hva er handelsvolumet til CXT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CXT er $ 62.00K USD.
Vil CXT gå høyere i år?
CXT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CXT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:42:37 (UTC+8)

Covalent X Token (CXT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

CXT-til-USD-kalkulator

Beløp

CXT
CXT
USD
USD

1 CXT = 0.02848 USD

Handle CXT

CXTUSDT
$0.02848
$0.02848$0.02848
-0.54%

