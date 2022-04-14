Convex Finance (CVX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Convex Finance (CVX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Convex Finance (CVX) Informasjon Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort. Offisiell nettside: https://www.convexfinance.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/BLvmrccP4g1B6SpiVvmQrLUDya1nZ4B2D1nm9jzKF7sz Kjøp CVX nå!

Convex Finance (CVX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Convex Finance (CVX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 349.00M $ 349.00M $ 349.00M Total forsyning: $ 99.92M $ 99.92M $ 99.92M Sirkulerende forsyning: $ 96.78M $ 96.78M $ 96.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 360.33M $ 360.33M $ 360.33M All-time high: $ 62.51 $ 62.51 $ 62.51 All-Time Low: $ 1.4333339308751847 $ 1.4333339308751847 $ 1.4333339308751847 Nåværende pris: $ 3.606 $ 3.606 $ 3.606 Lær mer om Convex Finance (CVX) pris

Convex Finance (CVX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Convex Finance (CVX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CVX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CVX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CVXs tokenomics, kan du utforske CVX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CVX Interessert i å legge til Convex Finance (CVX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CVX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CVX på MEXC nå!

Convex Finance (CVX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CVX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CVX nå!

CVX prisforutsigelse Vil du vite hvor CVX kan være på vei? Vår CVX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CVX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!