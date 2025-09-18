Dagens Convex Finance livepris er 3.862 USD. Spor prisoppdateringer for CVX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CVX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Convex Finance livepris er 3.862 USD. Spor prisoppdateringer for CVX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CVX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CVX

CVX Prisinformasjon

CVX Offisiell nettside

CVX tokenomics

CVX Prisprognose

CVX-historikk

CVX Kjøpeguide

CVX-til-fiat-valutakonverter

CVX Spot

CVX USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Convex Finance Logo

Convex Finance Pris(CVX)

1 CVX til USD livepris:

$3.865
$3.865$3.865
+0.44%1D
USD
Convex Finance (CVX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:11:30 (UTC+8)

Convex Finance (CVX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 3.571
$ 3.571$ 3.571
24 timer lav
$ 4.215
$ 4.215$ 4.215
24 timer høy

$ 3.571
$ 3.571$ 3.571

$ 4.215
$ 4.215$ 4.215

$ 62.68817812800717
$ 62.68817812800717$ 62.68817812800717

$ 1.4333339308751847
$ 1.4333339308751847$ 1.4333339308751847

+0.65%

+0.44%

+4.51%

+4.51%

Convex Finance (CVX) sanntidsprisen er $ 3.862. I løpet av de siste 24 timene har CVX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.571 og et toppnivå på $ 4.215, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CVX er $ 62.68817812800717, mens den rekordlave prisen er $ 1.4333339308751847.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CVX endret seg med +0.65% i løpet av den siste timen, +0.44% over 24 timer og +4.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Convex Finance (CVX) Markedsinformasjon

No.148

$ 373.30M
$ 373.30M$ 373.30M

$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

$ 385.90M
$ 385.90M$ 385.90M

96.66M
96.66M 96.66M

99,923,231.11977845
99,923,231.11977845 99,923,231.11977845

0.01%

ETH

Nåværende markedsverdi på Convex Finance er $ 373.30M, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.10M. Den sirkulerende forsyningen på CVX er 96.66M, med en total tilgang på 99923231.11977845. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 385.90M.

Convex Finance (CVX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Convex Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.01693+0.44%
30 dager$ -0.242-5.90%
60 dager$ -0.429-10.00%
90 dager$ +1.45+60.11%
Convex Finance Prisendring i dag

I dag registrerte CVX en endring på $ +0.01693 (+0.44%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Convex Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.242 (-5.90%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Convex Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CVX en endring på $ -0.429 (-10.00%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Convex Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +1.45+60.11% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Convex Finance (CVX)?

Sjekk ut Convex Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Convex Finance (CVX)

Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.

Convex Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Convex Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CVX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Convex Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Convex Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Convex Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Convex Finance (CVX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Convex Finance (CVX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Convex Finance.

Sjekk Convex Financeprisprognosen nå!

Convex Finance (CVX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Convex Finance (CVX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CVX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Convex Finance (CVX)

Leter du etter hvordan du kjøperConvex Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Convex Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CVX til lokale valutaer

1 Convex Finance(CVX) til VND
101,628.53
1 Convex Finance(CVX) til AUD
A$5.83162
1 Convex Finance(CVX) til GBP
2.85788
1 Convex Finance(CVX) til EUR
3.2827
1 Convex Finance(CVX) til USD
$3.862
1 Convex Finance(CVX) til MYR
RM16.2204
1 Convex Finance(CVX) til TRY
159.77094
1 Convex Finance(CVX) til JPY
¥567.714
1 Convex Finance(CVX) til ARS
ARS$5,696.14104
1 Convex Finance(CVX) til RUB
322.477
1 Convex Finance(CVX) til INR
340.16496
1 Convex Finance(CVX) til IDR
Rp64,366.64092
1 Convex Finance(CVX) til KRW
5,393.82368
1 Convex Finance(CVX) til PHP
220.40434
1 Convex Finance(CVX) til EGP
￡E.185.99392
1 Convex Finance(CVX) til BRL
R$20.54584
1 Convex Finance(CVX) til CAD
C$5.29094
1 Convex Finance(CVX) til BDT
470.15988
1 Convex Finance(CVX) til NGN
5,772.76312
1 Convex Finance(CVX) til COP
$15,085.9375
1 Convex Finance(CVX) til ZAR
R.67.0057
1 Convex Finance(CVX) til UAH
159.57784
1 Convex Finance(CVX) til TZS
T.Sh.9,559.37688
1 Convex Finance(CVX) til VES
Bs629.506
1 Convex Finance(CVX) til CLP
$3,688.21
1 Convex Finance(CVX) til PKR
Rs1,096.19008
1 Convex Finance(CVX) til KZT
2,090.92542
1 Convex Finance(CVX) til THB
฿122.96608
1 Convex Finance(CVX) til TWD
NT$116.74826
1 Convex Finance(CVX) til AED
د.إ14.17354
1 Convex Finance(CVX) til CHF
Fr3.05098
1 Convex Finance(CVX) til HKD
HK$30.00774
1 Convex Finance(CVX) til AMD
֏1,477.9874
1 Convex Finance(CVX) til MAD
.د.م34.83524
1 Convex Finance(CVX) til MXN
$70.98356
1 Convex Finance(CVX) til SAR
ريال14.4825
1 Convex Finance(CVX) til ETB
Br554.46734
1 Convex Finance(CVX) til KES
KSh498.89316
1 Convex Finance(CVX) til JOD
د.أ2.738158
1 Convex Finance(CVX) til PLN
13.98044
1 Convex Finance(CVX) til RON
лв16.64522
1 Convex Finance(CVX) til SEK
kr36.3028
1 Convex Finance(CVX) til BGN
лв6.41092
1 Convex Finance(CVX) til HUF
Ft1,283.45846
1 Convex Finance(CVX) til CZK
79.78892
1 Convex Finance(CVX) til KWD
د.ك1.17791
1 Convex Finance(CVX) til ILS
12.86046
1 Convex Finance(CVX) til BOB
Bs26.68642
1 Convex Finance(CVX) til AZN
6.5654
1 Convex Finance(CVX) til TJS
SM36.14832
1 Convex Finance(CVX) til GEL
10.4274
1 Convex Finance(CVX) til AOA
Kz3,520.48334
1 Convex Finance(CVX) til BHD
.د.ب1.455974
1 Convex Finance(CVX) til BMD
$3.862
1 Convex Finance(CVX) til DKK
kr24.5237
1 Convex Finance(CVX) til HNL
L101.22302
1 Convex Finance(CVX) til MUR
175.10308
1 Convex Finance(CVX) til NAD
$67.0057
1 Convex Finance(CVX) til NOK
kr38.38828
1 Convex Finance(CVX) til NZD
$6.5654
1 Convex Finance(CVX) til PAB
B/.3.862
1 Convex Finance(CVX) til PGK
K16.14316
1 Convex Finance(CVX) til QAR
ر.ق14.01906
1 Convex Finance(CVX) til RSD
дин.385.0414
1 Convex Finance(CVX) til UZS
soʻm47,678.97754
1 Convex Finance(CVX) til ALL
L318.46052
1 Convex Finance(CVX) til ANG
ƒ6.91298
1 Convex Finance(CVX) til AWG
ƒ6.9516
1 Convex Finance(CVX) til BBD
$7.724
1 Convex Finance(CVX) til BAM
KM6.41092
1 Convex Finance(CVX) til BIF
Fr11,528.07
1 Convex Finance(CVX) til BND
$4.94336
1 Convex Finance(CVX) til BSD
$3.862
1 Convex Finance(CVX) til JMD
$619.50342
1 Convex Finance(CVX) til KHR
15,510.02372
1 Convex Finance(CVX) til KMF
Fr1,614.316
1 Convex Finance(CVX) til LAK
83,956.52006
1 Convex Finance(CVX) til LKR
Rs1,168.17776
1 Convex Finance(CVX) til MDL
L63.723
1 Convex Finance(CVX) til MGA
Ar17,088.46174
1 Convex Finance(CVX) til MOP
P30.93462
1 Convex Finance(CVX) til MVR
59.0886
1 Convex Finance(CVX) til MWK
MK6,704.85682
1 Convex Finance(CVX) til MZN
MT246.7818
1 Convex Finance(CVX) til NPR
Rs544.23304
1 Convex Finance(CVX) til PYG
27,582.404
1 Convex Finance(CVX) til RWF
Fr5,596.038
1 Convex Finance(CVX) til SBD
$31.6684
1 Convex Finance(CVX) til SCR
58.77964
1 Convex Finance(CVX) til SRD
$147.10358
1 Convex Finance(CVX) til SVC
$33.7925
1 Convex Finance(CVX) til SZL
L67.0057
1 Convex Finance(CVX) til TMT
m13.517
1 Convex Finance(CVX) til TND
د.ت11.23842
1 Convex Finance(CVX) til TTD
$26.14574
1 Convex Finance(CVX) til UGX
Sh13,547.896
1 Convex Finance(CVX) til XAF
Fr2,154.996
1 Convex Finance(CVX) til XCD
$10.4274
1 Convex Finance(CVX) til XOF
Fr2,154.996
1 Convex Finance(CVX) til XPF
Fr390.062
1 Convex Finance(CVX) til BWP
P51.44184
1 Convex Finance(CVX) til BZD
$7.76262
1 Convex Finance(CVX) til CVE
$362.17836
1 Convex Finance(CVX) til DJF
Fr687.436
1 Convex Finance(CVX) til DOP
$239.52124
1 Convex Finance(CVX) til DZD
د.ج500.43796
1 Convex Finance(CVX) til FJD
$8.6895
1 Convex Finance(CVX) til GNF
Fr33,580.09
1 Convex Finance(CVX) til GTQ
Q29.58292
1 Convex Finance(CVX) til GYD
$808.27798
1 Convex Finance(CVX) til ISK
kr467.302

Convex Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Convex Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Convex Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Convex Finance

Hvor mye er Convex Finance (CVX) verdt i dag?
Live CVX prisen i USD er 3.862 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CVX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CVX til USD er $ 3.862. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Convex Finance?
Markedsverdien for CVX er $ 373.30M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CVX?
Den sirkulerende forsyningen av CVX er 96.66M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCVX ?
CVX oppnådde en ATH-pris på 62.68817812800717 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CVX?
CVX så en ATL-pris på 1.4333339308751847 USD.
Hva er handelsvolumet til CVX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CVX er $ 3.10M USD.
Vil CVX gå høyere i år?
CVX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CVX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:11:30 (UTC+8)

Convex Finance (CVX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

CVX-til-USD-kalkulator

Beløp

CVX
CVX
USD
USD

1 CVX = 3.862 USD

Handle CVX

CVXUSDT
$3.865
$3.865$3.865
+0.33%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker