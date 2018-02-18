Cortex (CTXC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cortex (CTXC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cortex (CTXC) Informasjon Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps. Offisiell nettside: http://www.cortexlabs.ai/ Teknisk dokument: https://cortexlabs.ai/cortex_2_0_whitepaper_en Blokkutforsker: https://cerebro.cortexlabs.ai/ Kjøp CTXC nå!

Cortex (CTXC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cortex (CTXC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.22M $ 16.22M $ 16.22M Total forsyning: $ 299.79M $ 299.79M $ 299.79M Sirkulerende forsyning: $ 232.65M $ 232.65M $ 232.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.90M $ 20.90M $ 20.90M All-time high: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 All-Time Low: $ 0.0341331368292 $ 0.0341331368292 $ 0.0341331368292 Nåværende pris: $ 0.06973 $ 0.06973 $ 0.06973 Lær mer om Cortex (CTXC) pris

Cortex (CTXC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cortex (CTXC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CTXC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CTXC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CTXCs tokenomics, kan du utforske CTXC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CTXC Interessert i å legge til Cortex (CTXC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CTXC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CTXC på MEXC nå!

Cortex (CTXC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CTXC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CTXC nå!

CTXC prisforutsigelse Vil du vite hvor CTXC kan være på vei? Vår CTXC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CTXC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!