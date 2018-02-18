Hva er Cortex (CTXC)

Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

Cortex er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Cortex investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk CTXC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Cortex på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Cortex kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Cortex Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cortex (CTXC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cortex (CTXC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cortex.

Sjekk Cortexprisprognosen nå!

Cortex (CTXC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cortex (CTXC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CTXC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Cortex (CTXC)

Leter du etter hvordan du kjøperCortex? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Cortex på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CTXC til lokale valutaer

Prøv konverting

Cortex Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Cortex, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Cortex Hvor mye er Cortex (CTXC) verdt i dag? Live CTXC prisen i USD er 0.06734 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CTXC-til-USD-pris? $ 0.06734 . Sjekk ut Den nåværende prisen på CTXC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Cortex? Markedsverdien for CTXC er $ 15.66M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CTXC? Den sirkulerende forsyningen av CTXC er 232.58M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCTXC ? CTXC oppnådde en ATH-pris på 2.4102001190185547 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CTXC? CTXC så en ATL-pris på 0.0341331368292 USD . Hva er handelsvolumet til CTXC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CTXC er $ 83.00K USD . Vil CTXC gå høyere i år? CTXC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CTXC prisprognosen for en mer grundig analyse.

Cortex (CTXC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?