Dagens Cortex livepris er 0.06734 USD. Spor prisoppdateringer for CTXC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Cortex Logo

Cortex Pris(CTXC)

1 CTXC til USD livepris:

-0.70%1D
USD
Cortex (CTXC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:58:08 (UTC+8)

Cortex (CTXC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.32%

-0.70%

-5.92%

-5.92%

Cortex (CTXC) sanntidsprisen er $ 0.06734. I løpet av de siste 24 timene har CTXC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.067 og et toppnivå på $ 0.06878, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CTXC er $ 2.4102001190185547, mens den rekordlave prisen er $ 0.0341331368292.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CTXC endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -0.70% over 24 timer og -5.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cortex (CTXC) Markedsinformasjon

No.1016

77.57%

2018-02-18 00:00:00

CTXC

Nåværende markedsverdi på Cortex er $ 15.66M, med et 24-timers handelsvolum på $ 83.00K. Den sirkulerende forsyningen på CTXC er 232.58M, med en total tilgang på 299792458. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.19M.

Cortex (CTXC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Cortex for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0004747-0.70%
30 dager$ -0.00388-5.45%
60 dager$ -0.01514-18.36%
90 dager$ +0.00172+2.62%
Cortex Prisendring i dag

I dag registrerte CTXC en endring på $ -0.0004747 (-0.70%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Cortex 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00388 (-5.45%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Cortex 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CTXC en endring på $ -0.01514 (-18.36%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Cortex 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00172+2.62% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Cortex (CTXC)?

Sjekk ut Cortex Prishistorikk-siden nå.

Hva er Cortex (CTXC)

Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

Cortex er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Cortex investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CTXC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Cortex på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Cortex kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Cortex Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cortex (CTXC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cortex (CTXC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cortex.

Sjekk Cortexprisprognosen nå!

Cortex (CTXC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cortex (CTXC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CTXC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Cortex (CTXC)

Leter du etter hvordan du kjøperCortex? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Cortex på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CTXC til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av Cortex, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Cortex

Hvor mye er Cortex (CTXC) verdt i dag?
Live CTXC prisen i USD er 0.06734 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CTXC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CTXC til USD er $ 0.06734. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cortex?
Markedsverdien for CTXC er $ 15.66M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CTXC?
Den sirkulerende forsyningen av CTXC er 232.58M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCTXC ?
CTXC oppnådde en ATH-pris på 2.4102001190185547 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CTXC?
CTXC så en ATL-pris på 0.0341331368292 USD.
Hva er handelsvolumet til CTXC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CTXC er $ 83.00K USD.
Vil CTXC gå høyere i år?
CTXC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CTXC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:58:08 (UTC+8)

Cortex (CTXC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

