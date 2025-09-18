Dagens Ctomorrow Platform livepris er 0.001644 USD. Spor prisoppdateringer for CTP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CTP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ctomorrow Platform livepris er 0.001644 USD. Spor prisoppdateringer for CTP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CTP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Ctomorrow Platform Logo

Ctomorrow Platform Pris(CTP)

1 CTP til USD livepris:

+0.06%1D
USD
Ctomorrow Platform (CTP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:41:47 (UTC+8)

Ctomorrow Platform (CTP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.06%

+0.06%

-9.77%

-9.77%

Ctomorrow Platform (CTP) sanntidsprisen er $ 0.001644. I løpet av de siste 24 timene har CTP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001597 og et toppnivå på $ 0.001649, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CTP er $ 0.9929921324944937, mens den rekordlave prisen er $ 0.000632357997106018.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CTP endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, +0.06% over 24 timer og -9.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ctomorrow Platform (CTP) Markedsinformasjon

No.1771

18.11%

BSC

Nåværende markedsverdi på Ctomorrow Platform er $ 2.68M, med et 24-timers handelsvolum på $ 80.97K. Den sirkulerende forsyningen på CTP er 1.63B, med en total tilgang på 9000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.80M.

Ctomorrow Platform (CTP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Ctomorrow Platform for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000099+0.06%
30 dager$ -0.000366-18.21%
60 dager$ -0.000413-20.08%
90 dager$ +0.000272+19.82%
Ctomorrow Platform Prisendring i dag

I dag registrerte CTP en endring på $ +0.00000099 (+0.06%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Ctomorrow Platform 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000366 (-18.21%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Ctomorrow Platform 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CTP en endring på $ -0.000413 (-20.08%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Ctomorrow Platform 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000272+19.82% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Ctomorrow Platform (CTP)?

Sjekk ut Ctomorrow Platform Prishistorikk-siden nå.

Hva er Ctomorrow Platform (CTP)

CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin.

Ctomorrow Platform er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Ctomorrow Platform investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CTP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Ctomorrow Platform på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ctomorrow Platform kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Ctomorrow Platform Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ctomorrow Platform (CTP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ctomorrow Platform (CTP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ctomorrow Platform.

Sjekk Ctomorrow Platformprisprognosen nå!

Ctomorrow Platform (CTP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ctomorrow Platform (CTP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CTP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ctomorrow Platform (CTP)

Leter du etter hvordan du kjøperCtomorrow Platform? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ctomorrow Platform på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CTP til lokale valutaer

Ctomorrow Platform Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Ctomorrow Platform, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Ctomorrow Platform nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Ctomorrow Platform

Hvor mye er Ctomorrow Platform (CTP) verdt i dag?
Live CTP prisen i USD er 0.001644 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CTP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CTP til USD er $ 0.001644. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ctomorrow Platform?
Markedsverdien for CTP er $ 2.68M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CTP?
Den sirkulerende forsyningen av CTP er 1.63B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCTP ?
CTP oppnådde en ATH-pris på 0.9929921324944937 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CTP?
CTP så en ATL-pris på 0.000632357997106018 USD.
Hva er handelsvolumet til CTP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CTP er $ 80.97K USD.
Vil CTP gå høyere i år?
CTP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CTP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ctomorrow Platform (CTP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

