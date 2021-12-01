Ctomorrow Platform (CTP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ctomorrow Platform (CTP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ctomorrow Platform (CTP) Informasjon CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin. Offisiell nettside: https://ctomorrow.io Teknisk dokument: https://ctomorrow.io/wp-content/uploads/2021/12/CTomorrow-White-Paper-v1.1.0_Web_Version.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xb850CAC12Ab85d4400db61ac78DC5Fc2418b6868 Kjøp CTP nå!

Ctomorrow Platform (CTP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ctomorrow Platform (CTP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Total forsyning: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.63B $ 1.63B $ 1.63B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.52M $ 15.52M $ 15.52M All-time high: $ 0.0117 $ 0.0117 $ 0.0117 All-Time Low: $ 0.000632357997106018 $ 0.000632357997106018 $ 0.000632357997106018 Nåværende pris: $ 0.001724 $ 0.001724 $ 0.001724 Lær mer om Ctomorrow Platform (CTP) pris

Ctomorrow Platform (CTP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ctomorrow Platform (CTP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CTP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CTP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CTPs tokenomics, kan du utforske CTP tokenets livepris!

