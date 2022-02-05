CTP

CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin.

NavnCTP

RangeringNo.1772

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.01%

Opplagsforsyning1,630,612,955

Maksimal forsyning9,000,000,000

Total forsyning9,000,000,000

Opplagsforsyning0.1811%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.9929921324944937,2022-02-05

Laveste pris0.000632357997106018,2022-04-15

Offentlig blokkjedeBSC

Sektor

Sosiale medier

