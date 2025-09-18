Dagens Cross The Ages livepris er 0.04664 USD. Spor prisoppdateringer for CTA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CTA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cross The Ages livepris er 0.04664 USD. Spor prisoppdateringer for CTA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CTA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Cross The Ages (CTA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:41:19 (UTC+8)

Cross The Ages (CTA) Prisinformasjon (USD)

Cross The Ages (CTA) sanntidsprisen er $ 0.04664. I løpet av de siste 24 timene har CTA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04644 og et toppnivå på $ 0.04915, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CTA er $ 0.4626006490895327, mens den rekordlave prisen er $ 0.01308060535556775.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CTA endret seg med -0.30% i løpet av den siste timen, -0.06% over 24 timer og +6.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cross The Ages (CTA) Markedsinformasjon

No.876

$ 23.32M
$ 23.32M$ 23.32M

$ 116.44K
$ 116.44K$ 116.44K

$ 23.32M
$ 23.32M$ 23.32M

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

100.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Cross The Ages er $ 23.32M, med et 24-timers handelsvolum på $ 116.44K. Den sirkulerende forsyningen på CTA er 500.00M, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.32M.

Cross The Ages (CTA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Cross The Ages for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000028-0.06%
30 dager$ +0.00521+12.57%
60 dager$ +0.00127+2.79%
90 dager$ -0.0212-31.25%
Cross The Ages Prisendring i dag

I dag registrerte CTA en endring på $ -0.000028 (-0.06%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Cross The Ages 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00521 (+12.57%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Cross The Ages 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CTA en endring på $ +0.00127 (+2.79%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Cross The Ages 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0212-31.25% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Cross The Ages (CTA)?

Sjekk ut Cross The Ages Prishistorikk-siden nå.

Hva er Cross The Ages (CTA)

Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World.

Cross The Ages er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Cross The Ages investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CTA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Cross The Ages på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Cross The Ages kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Cross The Ages Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cross The Ages (CTA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cross The Ages (CTA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cross The Ages.

Sjekk Cross The Agesprisprognosen nå!

Cross The Ages (CTA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cross The Ages (CTA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CTA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Cross The Ages (CTA)

Leter du etter hvordan du kjøperCross The Ages? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Cross The Ages på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CTA til lokale valutaer

Cross The Ages Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Cross The Ages, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Cross The Ages nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Cross The Ages

Hvor mye er Cross The Ages (CTA) verdt i dag?
Live CTA prisen i USD er 0.04664 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CTA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CTA til USD er $ 0.04664. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cross The Ages?
Markedsverdien for CTA er $ 23.32M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CTA?
Den sirkulerende forsyningen av CTA er 500.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCTA ?
CTA oppnådde en ATH-pris på 0.4626006490895327 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CTA?
CTA så en ATL-pris på 0.01308060535556775 USD.
Hva er handelsvolumet til CTA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CTA er $ 116.44K USD.
Vil CTA gå høyere i år?
CTA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CTA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Cross The Ages (CTA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

