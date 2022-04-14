Cross The Ages (CTA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cross The Ages (CTA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cross The Ages (CTA) Informasjon Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World. Offisiell nettside: https://www.crosstheages.com/ Teknisk dokument: https://whitepaper.crosstheages.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/CTAyri1T4d1QRfnmtSRpEsPS5tyH6shA1WTskhybmrMT Kjøp CTA nå!

Cross The Ages (CTA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cross The Ages (CTA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.39M $ 19.39M $ 19.39M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.39M $ 19.39M $ 19.39M All-time high: $ 0.4637 $ 0.4637 $ 0.4637 All-Time Low: $ 0.01308060535556775 $ 0.01308060535556775 $ 0.01308060535556775 Nåværende pris: $ 0.03878 $ 0.03878 $ 0.03878 Lær mer om Cross The Ages (CTA) pris

Cross The Ages (CTA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cross The Ages (CTA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CTA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CTA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CTAs tokenomics, kan du utforske CTA tokenets livepris!

Cross The Ages (CTA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CTA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CTA nå!

CTA prisforutsigelse Vil du vite hvor CTA kan være på vei? Vår CTA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CTA tokenets prisforutsigelse nå!

