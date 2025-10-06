Cisco Systems pris i dag

Sanntids Cisco Systems (CSCOON) pris i dag er $ 77.17, med en 0.86% endring de siste 24 timene. Nåværende CSCOON til USD konverteringssats er $ 77.17 per CSCOON.

Cisco Systems rangerer for tiden som #1731 etter markedsverdi på $ 1.92M, med en sirkulerende forsyning på 24.84K CSCOON. I løpet av de siste 24 timene CSCOON har den blitt handlet mellom $ 76.22(laveste) og $ 77.26 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 80.55381799246318, mens tidenes laveste notering var $ 66.14352617950215.

Kortsiktig har CSCOON beveget seg -0.11% i løpet av den siste timen og -0.84% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 59.26K.

Cisco Systems (CSCOON) Markedsinformasjon

Rangering No.1731 Markedsverdi $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Volum (24 timer) $ 59.26K$ 59.26K $ 59.26K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Opplagsforsyning 24.84K 24.84K 24.84K Total forsyning 24,842.99540019 24,842.99540019 24,842.99540019 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Cisco Systems er $ 1.92M, med et 24-timers handelsvolum på $ 59.26K. Den sirkulerende forsyningen på CSCOON er 24.84K, med en total tilgang på 24842.99540019. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.92M.