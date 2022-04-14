Creo Engine (CREO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Creo Engine (CREO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Creo Engine (CREO) Informasjon Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players. Offisiell nettside: https://www.creoengine.com/ Teknisk dokument: https://creoengine.gitbook.io/whitepaper/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/Fg4TqUxx6E9L7Pya6fMUGzTD4s2jwSMzjrWeeBHvu7ZC Kjøp CREO nå!

Creo Engine (CREO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Creo Engine (CREO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Total forsyning: $ 788.89M $ 788.89M $ 788.89M Sirkulerende forsyning: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.49M $ 5.49M $ 5.49M All-time high: $ 0.2055527 $ 0.2055527 $ 0.2055527 All-Time Low: $ 0.000769553751057268 $ 0.000769553751057268 $ 0.000769553751057268 Nåværende pris: $ 0.005494 $ 0.005494 $ 0.005494 Lær mer om Creo Engine (CREO) pris

Creo Engine (CREO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Creo Engine (CREO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CREO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CREO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CREOs tokenomics, kan du utforske CREO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CREO Interessert i å legge til Creo Engine (CREO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CREO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Creo Engine (CREO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CREO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CREO nå!

CREO prisforutsigelse Vil du vite hvor CREO kan være på vei? Vår CREO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CREO tokenets prisforutsigelse nå!

