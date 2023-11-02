CREO

Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.

NavnCREO

RangeringNo.1779

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.19%

Opplagsforsyning600,000,000

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning788,886,709

Opplagsforsyning0.6%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.2026071197050018,2024-03-18

Laveste pris0.000769553751057268,2023-11-02

Offentlig blokkjedeBSC

