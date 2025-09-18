Dagens Creo Engine livepris er 0.0060592 USD. Spor prisoppdateringer for CREO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CREO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Creo Engine livepris er 0.0060592 USD. Spor prisoppdateringer for CREO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CREO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Creo Engine Logo

Creo Engine Pris(CREO)

1 CREO til USD livepris:

$0.0060592
$0.0060592$0.0060592
-0.22%1D
USD
Creo Engine (CREO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:10:48 (UTC+8)

Creo Engine (CREO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0051113
$ 0.0051113$ 0.0051113
24 timer lav
$ 0.0066754
$ 0.0066754$ 0.0066754
24 timer høy

$ 0.0051113
$ 0.0051113$ 0.0051113

$ 0.0066754
$ 0.0066754$ 0.0066754

$ 0.2026071197050018
$ 0.2026071197050018$ 0.2026071197050018

$ 0.000769553751057268
$ 0.000769553751057268$ 0.000769553751057268

-0.31%

-0.22%

+13.43%

+13.43%

Creo Engine (CREO) sanntidsprisen er $ 0.0060592. I løpet av de siste 24 timene har CREO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0051113 og et toppnivå på $ 0.0066754, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CREO er $ 0.2026071197050018, mens den rekordlave prisen er $ 0.000769553751057268.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CREO endret seg med -0.31% i løpet av den siste timen, -0.22% over 24 timer og +13.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Creo Engine (CREO) Markedsinformasjon

No.1663

$ 3.64M
$ 3.64M$ 3.64M

$ 129.73K
$ 129.73K$ 129.73K

$ 6.06M
$ 6.06M$ 6.06M

600.00M
600.00M 600.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

788,886,709
788,886,709 788,886,709

60.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på Creo Engine er $ 3.64M, med et 24-timers handelsvolum på $ 129.73K. Den sirkulerende forsyningen på CREO er 600.00M, med en total tilgang på 788886709. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.06M.

Creo Engine (CREO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Creo Engine for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00001336-0.22%
30 dager$ -0.0006632-9.87%
60 dager$ -0.0004189-6.47%
90 dager$ -0.0034253-36.12%
Creo Engine Prisendring i dag

I dag registrerte CREO en endring på $ -0.00001336 (-0.22%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Creo Engine 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0006632 (-9.87%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Creo Engine 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CREO en endring på $ -0.0004189 (-6.47%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Creo Engine 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0034253-36.12% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Creo Engine (CREO)?

Sjekk ut Creo Engine Prishistorikk-siden nå.

Hva er Creo Engine (CREO)

Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.

Creo Engine er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Creo Engine investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CREO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Creo Engine på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Creo Engine kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Creo Engine Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Creo Engine (CREO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Creo Engine (CREO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Creo Engine.

Sjekk Creo Engineprisprognosen nå!

Creo Engine (CREO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Creo Engine (CREO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CREO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Creo Engine (CREO)

Leter du etter hvordan du kjøperCreo Engine? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Creo Engine på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CREO til lokale valutaer

Creo Engine Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Creo Engine, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Creo Engine nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Creo Engine

Hvor mye er Creo Engine (CREO) verdt i dag?
Live CREO prisen i USD er 0.0060592 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CREO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CREO til USD er $ 0.0060592. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Creo Engine?
Markedsverdien for CREO er $ 3.64M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CREO?
Den sirkulerende forsyningen av CREO er 600.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCREO ?
CREO oppnådde en ATH-pris på 0.2026071197050018 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CREO?
CREO så en ATL-pris på 0.000769553751057268 USD.
Hva er handelsvolumet til CREO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CREO er $ 129.73K USD.
Vil CREO gå høyere i år?
CREO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CREO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:10:48 (UTC+8)

Creo Engine (CREO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

