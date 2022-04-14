Clearpool (CPOOL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Clearpool (CPOOL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Clearpool (CPOOL) Informasjon Clearpool is a Decentralized Capital Markets Ecosystem, where institutional borrowers can access unsecured loans directly from the DeFi ecosystem. Clearpool introduces a dynamic interest model driven by market supply and demand forces. Offisiell nettside: https://clearpool.finance/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/AeXrLftu8chuY4ctc6oDeG4dUx6Yr4aqeakUMFNvACdg Kjøp CPOOL nå!

Clearpool (CPOOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Clearpool (CPOOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 107.26M $ 107.26M $ 107.26M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 818.95M $ 818.95M $ 818.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 130.97M $ 130.97M $ 130.97M All-time high: $ 0.5921 $ 0.5921 $ 0.5921 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.13097 $ 0.13097 $ 0.13097 Lær mer om Clearpool (CPOOL) pris

Clearpool (CPOOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Clearpool (CPOOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CPOOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CPOOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CPOOLs tokenomics, kan du utforske CPOOL tokenets livepris!

Clearpool (CPOOL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CPOOL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CPOOL nå!

CPOOL prisforutsigelse Vil du vite hvor CPOOL kan være på vei? Vår CPOOL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CPOOL tokenets prisforutsigelse nå!

