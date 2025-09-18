Dagens Clearpool livepris er 0.14525 USD. Spor prisoppdateringer for CPOOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CPOOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Clearpool livepris er 0.14525 USD. Spor prisoppdateringer for CPOOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CPOOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 CPOOL til USD livepris:

$0.14525
$0.14525$0.14525
-1.49%1D
USD
Clearpool (CPOOL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:57:53 (UTC+8)

Clearpool (CPOOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.14392
$ 0.14392$ 0.14392
24 timer lav
$ 0.16076
$ 0.16076$ 0.16076
24 timer høy

$ 0.14392
$ 0.14392$ 0.14392

$ 0.16076
$ 0.16076$ 0.16076

$ 2.5694642729231667
$ 2.5694642729231667$ 2.5694642729231667

$ 0
$ 0$ 0

-0.29%

-1.49%

-16.28%

-16.28%

Clearpool (CPOOL) sanntidsprisen er $ 0.14525. I løpet av de siste 24 timene har CPOOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.14392 og et toppnivå på $ 0.16076, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CPOOL er $ 2.5694642729231667, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CPOOL endret seg med -0.29% i løpet av den siste timen, -1.49% over 24 timer og -16.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Clearpool (CPOOL) Markedsinformasjon

No.325

$ 118.66M
$ 118.66M$ 118.66M

$ 194.78K
$ 194.78K$ 194.78K

$ 145.25M
$ 145.25M$ 145.25M

816.95M
816.95M 816.95M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

81.69%

ETH

Nåværende markedsverdi på Clearpool er $ 118.66M, med et 24-timers handelsvolum på $ 194.78K. Den sirkulerende forsyningen på CPOOL er 816.95M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 145.25M.

Clearpool (CPOOL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Clearpool for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.002197-1.49%
30 dager$ -0.0351-19.47%
60 dager$ -0.03004-17.14%
90 dager$ +0.05255+56.68%
Clearpool Prisendring i dag

I dag registrerte CPOOL en endring på $ -0.002197 (-1.49%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Clearpool 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0351 (-19.47%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Clearpool 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CPOOL en endring på $ -0.03004 (-17.14%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Clearpool 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.05255+56.68% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Clearpool (CPOOL)?

Sjekk ut Clearpool Prishistorikk-siden nå.

Hva er Clearpool (CPOOL)

Clearpool is a Decentralized Capital Markets Ecosystem, where institutional borrowers can access unsecured loans directly from the DeFi ecosystem. Clearpool introduces a dynamic interest model driven by market supply and demand forces.

Clearpool er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Clearpool investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CPOOL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Clearpool på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Clearpool kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Clearpool Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Clearpool (CPOOL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Clearpool (CPOOL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Clearpool.

Sjekk Clearpoolprisprognosen nå!

Clearpool (CPOOL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Clearpool (CPOOL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CPOOL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Clearpool (CPOOL)

Leter du etter hvordan du kjøperClearpool? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Clearpool på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CPOOL til lokale valutaer

1 Clearpool(CPOOL) til VND
3,822.25375
1 Clearpool(CPOOL) til AUD
A$0.2193275
1 Clearpool(CPOOL) til GBP
0.107485
1 Clearpool(CPOOL) til EUR
0.1234625
1 Clearpool(CPOOL) til USD
$0.14525
1 Clearpool(CPOOL) til MYR
RM0.61005
1 Clearpool(CPOOL) til TRY
6.010445
1 Clearpool(CPOOL) til JPY
¥21.35175
1 Clearpool(CPOOL) til ARS
ARS$214.23213
1 Clearpool(CPOOL) til RUB
12.128375
1 Clearpool(CPOOL) til INR
12.7950725
1 Clearpool(CPOOL) til IDR
Rp2,420.832365
1 Clearpool(CPOOL) til KRW
202.86196
1 Clearpool(CPOOL) til PHP
8.2807025
1 Clearpool(CPOOL) til EGP
￡E.6.99524
1 Clearpool(CPOOL) til BRL
R$0.7712775
1 Clearpool(CPOOL) til CAD
C$0.1989925
1 Clearpool(CPOOL) til BDT
17.682735
1 Clearpool(CPOOL) til NGN
217.11389
1 Clearpool(CPOOL) til COP
$567.3828125
1 Clearpool(CPOOL) til ZAR
R.2.51573
1 Clearpool(CPOOL) til UAH
6.00173
1 Clearpool(CPOOL) til TZS
T.Sh.359.52861
1 Clearpool(CPOOL) til VES
Bs23.67575
1 Clearpool(CPOOL) til CLP
$138.71375
1 Clearpool(CPOOL) til PKR
Rs41.22776
1 Clearpool(CPOOL) til KZT
78.6398025
1 Clearpool(CPOOL) til THB
฿4.6204025
1 Clearpool(CPOOL) til TWD
NT$4.389455
1 Clearpool(CPOOL) til AED
د.إ0.5330675
1 Clearpool(CPOOL) til CHF
Fr0.1147475
1 Clearpool(CPOOL) til HKD
HK$1.1285925
1 Clearpool(CPOOL) til AMD
֏55.587175
1 Clearpool(CPOOL) til MAD
.د.م1.310155
1 Clearpool(CPOOL) til MXN
$2.6711475
1 Clearpool(CPOOL) til SAR
ريال0.5446875
1 Clearpool(CPOOL) til ETB
Br20.8535425
1 Clearpool(CPOOL) til KES
KSh18.763395
1 Clearpool(CPOOL) til JOD
د.أ0.10298225
1 Clearpool(CPOOL) til PLN
0.525805
1 Clearpool(CPOOL) til RON
лв0.6260275
1 Clearpool(CPOOL) til SEK
kr1.3668025
1 Clearpool(CPOOL) til BGN
лв0.241115
1 Clearpool(CPOOL) til HUF
Ft48.254955
1 Clearpool(CPOOL) til CZK
3.00377
1 Clearpool(CPOOL) til KWD
د.ك0.04430125
1 Clearpool(CPOOL) til ILS
0.4836825
1 Clearpool(CPOOL) til BOB
Bs1.0036775
1 Clearpool(CPOOL) til AZN
0.246925
1 Clearpool(CPOOL) til TJS
SM1.35954
1 Clearpool(CPOOL) til GEL
0.392175
1 Clearpool(CPOOL) til AOA
Kz132.4055425
1 Clearpool(CPOOL) til BHD
.د.ب0.05475925
1 Clearpool(CPOOL) til BMD
$0.14525
1 Clearpool(CPOOL) til DKK
kr0.9223375
1 Clearpool(CPOOL) til HNL
L3.8070025
1 Clearpool(CPOOL) til MUR
6.585635
1 Clearpool(CPOOL) til NAD
$2.5200875
1 Clearpool(CPOOL) til NOK
kr1.443785
1 Clearpool(CPOOL) til NZD
$0.246925
1 Clearpool(CPOOL) til PAB
B/.0.14525
1 Clearpool(CPOOL) til PGK
K0.607145
1 Clearpool(CPOOL) til QAR
ر.ق0.5272575
1 Clearpool(CPOOL) til RSD
дин.14.4857825
1 Clearpool(CPOOL) til UZS
soʻm1,793.2085675
1 Clearpool(CPOOL) til ALL
L11.977315
1 Clearpool(CPOOL) til ANG
ƒ0.2599975
1 Clearpool(CPOOL) til AWG
ƒ0.26145
1 Clearpool(CPOOL) til BBD
$0.2905
1 Clearpool(CPOOL) til BAM
KM0.241115
1 Clearpool(CPOOL) til BIF
Fr433.57125
1 Clearpool(CPOOL) til BND
$0.18592
1 Clearpool(CPOOL) til BSD
$0.14525
1 Clearpool(CPOOL) til JMD
$23.2995525
1 Clearpool(CPOOL) til KHR
583.332715
1 Clearpool(CPOOL) til KMF
Fr60.7145
1 Clearpool(CPOOL) til LAK
3,157.6086325
1 Clearpool(CPOOL) til LKR
Rs43.93522
1 Clearpool(CPOOL) til MDL
L2.396625
1 Clearpool(CPOOL) til MGA
Ar642.6978425
1 Clearpool(CPOOL) til MOP
P1.1634525
1 Clearpool(CPOOL) til MVR
2.222325
1 Clearpool(CPOOL) til MWK
MK252.1699775
1 Clearpool(CPOOL) til MZN
MT9.281475
1 Clearpool(CPOOL) til NPR
Rs20.46863
1 Clearpool(CPOOL) til PYG
1,037.3755
1 Clearpool(CPOOL) til RWF
Fr210.46725
1 Clearpool(CPOOL) til SBD
$1.19105
1 Clearpool(CPOOL) til SCR
2.0814325
1 Clearpool(CPOOL) til SRD
$5.5325725
1 Clearpool(CPOOL) til SVC
$1.2709375
1 Clearpool(CPOOL) til SZL
L2.5200875
1 Clearpool(CPOOL) til TMT
m0.508375
1 Clearpool(CPOOL) til TND
د.ت0.4226775
1 Clearpool(CPOOL) til TTD
$0.9833425
1 Clearpool(CPOOL) til UGX
Sh509.537
1 Clearpool(CPOOL) til XAF
Fr81.0495
1 Clearpool(CPOOL) til XCD
$0.392175
1 Clearpool(CPOOL) til XOF
Fr81.0495
1 Clearpool(CPOOL) til XPF
Fr14.67025
1 Clearpool(CPOOL) til BWP
P1.93473
1 Clearpool(CPOOL) til BZD
$0.2919525
1 Clearpool(CPOOL) til CVE
$13.621545
1 Clearpool(CPOOL) til DJF
Fr25.70925
1 Clearpool(CPOOL) til DOP
$9.008405
1 Clearpool(CPOOL) til DZD
د.ج18.81859
1 Clearpool(CPOOL) til FJD
$0.3268125
1 Clearpool(CPOOL) til GNF
Fr1,262.94875
1 Clearpool(CPOOL) til GTQ
Q1.112615
1 Clearpool(CPOOL) til GYD
$30.3993725
1 Clearpool(CPOOL) til ISK
kr17.57525

Clearpool Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Clearpool, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Clearpool nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Clearpool

Hvor mye er Clearpool (CPOOL) verdt i dag?
Live CPOOL prisen i USD er 0.14525 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CPOOL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CPOOL til USD er $ 0.14525. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Clearpool?
Markedsverdien for CPOOL er $ 118.66M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CPOOL?
Den sirkulerende forsyningen av CPOOL er 816.95M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCPOOL ?
CPOOL oppnådde en ATH-pris på 2.5694642729231667 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CPOOL?
CPOOL så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CPOOL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CPOOL er $ 194.78K USD.
Vil CPOOL gå høyere i år?
CPOOL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CPOOL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:57:53 (UTC+8)

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

