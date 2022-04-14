mETHProtocol (COOK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i mETHProtocol (COOK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

mETHProtocol (COOK) Informasjon Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Offisiell nettside: https://www.mantle.xyz/meth Teknisk dokument: https://docs.mantle.xyz/meth Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x9F0C013016E8656bC256f948CD4B79ab25c7b94D Kjøp COOK nå!

mETHProtocol (COOK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for mETHProtocol (COOK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 Total forsyning: $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 58.81M All-time high: $ 0.0472 All-Time Low: $ 0.006439552372920454 Nåværende pris: $ 0.011761

mETHProtocol (COOK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak mETHProtocol (COOK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COOK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COOK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COOKs tokenomics, kan du utforske COOK tokenets livepris!

