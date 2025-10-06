Cointel pris i dag

Sanntids Cointel (COLS) pris i dag er $ 0.01898, med en 8.33% endring de siste 24 timene. Nåværende COLS til USD konverteringssats er $ 0.01898 per COLS.

Cointel rangerer for tiden som #1012 etter markedsverdi på $ 10.75M, med en sirkulerende forsyning på 566.35M COLS. I løpet av de siste 24 timene COLS har den blitt handlet mellom $ 0.0173(laveste) og $ 0.01905 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.041637001905749906, mens tidenes laveste notering var $ 0.017309286134569498.

Kortsiktig har COLS beveget seg -0.06% i løpet av den siste timen og -6.55% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 457.25K.

Cointel (COLS) Markedsinformasjon

Rangering No.1012
Markedsverdi $ 10.75M
Volum (24 timer) $ 457.25K
Fullt utvannet markedsverdi $ 189.80M
Opplagsforsyning 566.35M
Maksimal forsyning 10,000,000,000
Total forsyning 10,000,000,000
Opplagsforsyning 5.66%
Offentlig blokkjede AVAX_CCHAIN

