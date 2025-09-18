Dagens Clore AI livepris er 0.013196 USD. Spor prisoppdateringer for CLORE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CLORE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Clore AI livepris er 0.013196 USD. Spor prisoppdateringer for CLORE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CLORE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Clore AI Logo

Clore AI Pris(CLORE)

1 CLORE til USD livepris:

$0.013196
+0.26%1D
USD
Clore AI (CLORE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:56:35 (UTC+8)

Clore AI (CLORE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01301
24 timer lav
$ 0.014
24 timer høy

-0.06%

+0.26%

-3.11%

-3.11%

Clore AI (CLORE) sanntidsprisen er $ 0.013196. I løpet av de siste 24 timene har CLORE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01301 og et toppnivå på $ 0.014, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLORE er $ 0.4477709866959041, mens den rekordlave prisen er $ 0.002873471608704941.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLORE endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, +0.26% over 24 timer og -3.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Clore AI (CLORE) Markedsinformasjon

No.1273

$ 7.78M
$ 110.61K
$ 17.15M
589.73M
1,300,000,000
589,726,172.5769684
45.36%

CLORE

Nåværende markedsverdi på Clore AI er $ 7.78M, med et 24-timers handelsvolum på $ 110.61K. Den sirkulerende forsyningen på CLORE er 589.73M, med en total tilgang på 589726172.5769684. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.15M.

Clore AI (CLORE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Clore AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00003422+0.26%
30 dager$ -0.001906-12.63%
60 dager$ -0.004487-25.38%
90 dager$ -0.003215-19.60%
Clore AI Prisendring i dag

I dag registrerte CLORE en endring på $ +0.00003422 (+0.26%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Clore AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.001906 (-12.63%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Clore AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CLORE en endring på $ -0.004487 (-25.38%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Clore AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.003215-19.60% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Clore AI (CLORE)?

Sjekk ut Clore AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Clore AI (CLORE)

Clore.ai is an innovative platform that connects individuals and businesses seeking to utilize high-performance GPUs for various tasks, such as artificial intelligence training, video rendering, and cryptocurrency mining. By providing a user-friendly marketplace, Clore.ai enables users to access powerful computing resources at competitive prices and on a flexible basis.

Clore AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Clore AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CLORE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Clore AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Clore AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Clore AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Clore AI (CLORE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Clore AI (CLORE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Clore AI.

Sjekk Clore AIprisprognosen nå!

Clore AI (CLORE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Clore AI (CLORE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CLORE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Clore AI (CLORE)

Leter du etter hvordan du kjøperClore AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Clore AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Clore AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Clore AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Clore AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Clore AI

Hvor mye er Clore AI (CLORE) verdt i dag?
Live CLORE prisen i USD er 0.013196 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CLORE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CLORE til USD er $ 0.013196. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Clore AI?
Markedsverdien for CLORE er $ 7.78M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CLORE?
Den sirkulerende forsyningen av CLORE er 589.73M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCLORE ?
CLORE oppnådde en ATH-pris på 0.4477709866959041 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CLORE?
CLORE så en ATL-pris på 0.002873471608704941 USD.
Hva er handelsvolumet til CLORE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CLORE er $ 110.61K USD.
Vil CLORE gå høyere i år?
CLORE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CLORE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:56:35 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

