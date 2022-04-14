Calgo (CLGO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Calgo (CLGO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Calgo (CLGO) Informasjon The Calgo token is designed to synergize with the Calgo App, which brings premium hedge fund and trading firm strategies to everyday retail investors in the crypto space. As an alternative to yield farming, the app offers a custodial platform that generates profits by exploiting unique inefficiencies inherent in the crypto market. Offisiell nettside: https://www.calgo.io/ Teknisk dokument: https://github.com/cryptocalgo/calgo-whitepaper/blob/main/Calgo_whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xca67106449c18eb6b45d2a725ef9c199016c43dc Kjøp CLGO nå!

Calgo (CLGO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Calgo (CLGO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.80M $ 11.80M $ 11.80M All-time high: $ 0.2851 $ 0.2851 $ 0.2851 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0118 $ 0.0118 $ 0.0118 Lær mer om Calgo (CLGO) pris

Calgo (CLGO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Calgo (CLGO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CLGO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CLGO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CLGOs tokenomics, kan du utforske CLGO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CLGO Interessert i å legge til Calgo (CLGO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CLGO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CLGO på MEXC nå!

Calgo (CLGO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CLGO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CLGO nå!

CLGO prisforutsigelse Vil du vite hvor CLGO kan være på vei? Vår CLGO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CLGO tokenets prisforutsigelse nå!

