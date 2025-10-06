Clash pris i dag

Sanntids Clash (CLASH) pris i dag er $ 0.029621, med en 0.50% endring de siste 24 timene. Nåværende CLASH til USD konverteringssats er $ 0.029621 per CLASH.

Clash rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- CLASH. I løpet av de siste 24 timene CLASH har den blitt handlet mellom $ 0.028476(laveste) og $ 0.033492 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har CLASH beveget seg -0.47% i løpet av den siste timen og -3.85% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 59.72K.

Clash (CLASH) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 59.72K$ 59.72K $ 59.72K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede SOL

