tokenbot (CLANKER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i tokenbot (CLANKER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

tokenbot (CLANKER) Informasjon CLANKER is a meme coin on the Base chain. Offisiell nettside: https://www.clanker.world/ Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x1bc0c42215582d5a085795f4badbac3ff36d1bcb Kjøp CLANKER nå!

tokenbot (CLANKER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for tokenbot (CLANKER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.96M $ 31.96M $ 31.96M Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.96M $ 31.96M $ 31.96M All-time high: $ 150.42 $ 150.42 $ 150.42 All-Time Low: $ 0.003874854309073287 $ 0.003874854309073287 $ 0.003874854309073287 Nåværende pris: $ 31.96 $ 31.96 $ 31.96 Lær mer om tokenbot (CLANKER) pris

tokenbot (CLANKER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak tokenbot (CLANKER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CLANKER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CLANKER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CLANKERs tokenomics, kan du utforske CLANKER tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CLANKER Interessert i å legge til tokenbot (CLANKER) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CLANKER, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CLANKER på MEXC nå!

tokenbot (CLANKER) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CLANKER hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CLANKER nå!

CLANKER prisforutsigelse Vil du vite hvor CLANKER kan være på vei? Vår CLANKER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CLANKER tokenets prisforutsigelse nå!

