Dagens Chiliz livepris er 0.04217 USD. Spor prisoppdateringer for CHZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Chiliz Logo

Chiliz Pris(CHZ)

1 CHZ til USD livepris:

$0.04217
-2.74%1D
USD
Chiliz (CHZ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:57:47 (UTC+8)

Chiliz (CHZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.042
24 timer lav
$ 0.04403
24 timer høy

$ 0.042
$ 0.04403
$ 0.89147509
$ 0.0040007649349
-0.83%

-2.74%

-0.71%

-0.71%

Chiliz (CHZ) sanntidsprisen er $ 0.04217. I løpet av de siste 24 timene har CHZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.042 og et toppnivå på $ 0.04403, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHZ er $ 0.89147509, mens den rekordlave prisen er $ 0.0040007649349.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHZ endret seg med -0.83% i løpet av den siste timen, -2.74% over 24 timer og -0.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chiliz (CHZ) Markedsinformasjon

No.138

$ 421.41M
$ 982.58K
$ 421.41M
9.99B
--
9,993,010,529
0.01%

2019-07-02 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på Chiliz er $ 421.41M, med et 24-timers handelsvolum på $ 982.58K. Den sirkulerende forsyningen på CHZ er 9.99B, med en total tilgang på 9993010529. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 421.41M.

Chiliz (CHZ) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Chiliz for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001188-2.74%
30 dager$ +0.00256+6.46%
60 dager$ -0.00427-9.20%
90 dager$ +0.00808+23.70%
Chiliz Prisendring i dag

I dag registrerte CHZ en endring på $ -0.001188 (-2.74%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Chiliz 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00256 (+6.46%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Chiliz 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CHZ en endring på $ -0.00427 (-9.20%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Chiliz 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00808+23.70% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Chiliz (CHZ)?

Sjekk ut Chiliz Prishistorikk-siden nå.

Hva er Chiliz (CHZ)

Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

Chiliz er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Chiliz investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CHZ Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Chiliz på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Chiliz kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Chiliz Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Chiliz (CHZ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Chiliz (CHZ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Chiliz.

Sjekk Chilizprisprognosen nå!

Chiliz (CHZ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Chiliz (CHZ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHZ tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Chiliz (CHZ)

Leter du etter hvordan du kjøperChiliz? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Chiliz på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CHZ til lokale valutaer

1 Chiliz(CHZ) til VND
1,109.70355
1 Chiliz(CHZ) til AUD
A$0.0636767
1 Chiliz(CHZ) til GBP
0.0312058
1 Chiliz(CHZ) til EUR
0.0358445
1 Chiliz(CHZ) til USD
$0.04217
1 Chiliz(CHZ) til MYR
RM0.177114
1 Chiliz(CHZ) til TRY
1.7445729
1 Chiliz(CHZ) til JPY
¥6.19899
1 Chiliz(CHZ) til ARS
ARS$62.1973764
1 Chiliz(CHZ) til RUB
3.508544
1 Chiliz(CHZ) til INR
3.715177
1 Chiliz(CHZ) til IDR
Rp702.8330522
1 Chiliz(CHZ) til KRW
58.8963088
1 Chiliz(CHZ) til PHP
2.4062202
1 Chiliz(CHZ) til EGP
￡E.2.0309072
1 Chiliz(CHZ) til BRL
R$0.2243444
1 Chiliz(CHZ) til CAD
C$0.0577729
1 Chiliz(CHZ) til BDT
5.1337758
1 Chiliz(CHZ) til NGN
63.0340292
1 Chiliz(CHZ) til COP
$164.0855785
1 Chiliz(CHZ) til ZAR
R.0.7316495
1 Chiliz(CHZ) til UAH
1.7424644
1 Chiliz(CHZ) til TZS
T.Sh.104.3808708
1 Chiliz(CHZ) til VES
Bs6.87371
1 Chiliz(CHZ) til CLP
$40.27235
1 Chiliz(CHZ) til PKR
Rs11.9695328
1 Chiliz(CHZ) til KZT
22.8312597
1 Chiliz(CHZ) til THB
฿1.3426928
1 Chiliz(CHZ) til TWD
NT$1.2739557
1 Chiliz(CHZ) til AED
د.إ0.1547639
1 Chiliz(CHZ) til CHF
Fr0.0333143
1 Chiliz(CHZ) til HKD
HK$0.3276609
1 Chiliz(CHZ) til AMD
֏16.138459
1 Chiliz(CHZ) til MAD
.د.م0.3803734
1 Chiliz(CHZ) til MXN
$0.7746629
1 Chiliz(CHZ) til SAR
ريال0.1581375
1 Chiliz(CHZ) til ETB
Br6.0543469
1 Chiliz(CHZ) til KES
KSh5.4475206
1 Chiliz(CHZ) til JOD
د.أ0.02989853
1 Chiliz(CHZ) til PLN
0.1526554
1 Chiliz(CHZ) til RON
лв0.1817527
1 Chiliz(CHZ) til SEK
kr0.3959763
1 Chiliz(CHZ) til BGN
лв0.0700022
1 Chiliz(CHZ) til HUF
Ft14.00044
1 Chiliz(CHZ) til CZK
0.8703888
1 Chiliz(CHZ) til KWD
د.ك0.01286185
1 Chiliz(CHZ) til ILS
0.1404261
1 Chiliz(CHZ) til BOB
Bs0.2913947
1 Chiliz(CHZ) til AZN
0.071689
1 Chiliz(CHZ) til TJS
SM0.3947112
1 Chiliz(CHZ) til GEL
0.113859
1 Chiliz(CHZ) til AOA
Kz38.4409069
1 Chiliz(CHZ) til BHD
.د.ب0.01589809
1 Chiliz(CHZ) til BMD
$0.04217
1 Chiliz(CHZ) til DKK
kr0.2673578
1 Chiliz(CHZ) til HNL
L1.1052757
1 Chiliz(CHZ) til MUR
1.9119878
1 Chiliz(CHZ) til NAD
$0.7316495
1 Chiliz(CHZ) til NOK
kr0.4187481
1 Chiliz(CHZ) til NZD
$0.071689
1 Chiliz(CHZ) til PAB
B/.0.04217
1 Chiliz(CHZ) til PGK
K0.1762706
1 Chiliz(CHZ) til QAR
ر.ق0.1530771
1 Chiliz(CHZ) til RSD
дин.4.1988669
1 Chiliz(CHZ) til UZS
soʻm520.6169039
1 Chiliz(CHZ) til ALL
L3.4773382
1 Chiliz(CHZ) til ANG
ƒ0.0754843
1 Chiliz(CHZ) til AWG
ƒ0.075906
1 Chiliz(CHZ) til BBD
$0.08434
1 Chiliz(CHZ) til BAM
KM0.0700022
1 Chiliz(CHZ) til BIF
Fr125.87745
1 Chiliz(CHZ) til BND
$0.0539776
1 Chiliz(CHZ) til BSD
$0.04217
1 Chiliz(CHZ) til JMD
$6.7644897
1 Chiliz(CHZ) til KHR
169.3572502
1 Chiliz(CHZ) til KMF
Fr17.62706
1 Chiliz(CHZ) til LAK
916.7391121
1 Chiliz(CHZ) til LKR
Rs12.7555816
1 Chiliz(CHZ) til MDL
L0.695805
1 Chiliz(CHZ) til MGA
Ar186.5925509
1 Chiliz(CHZ) til MOP
P0.3377817
1 Chiliz(CHZ) til MVR
0.645201
1 Chiliz(CHZ) til MWK
MK73.2117587
1 Chiliz(CHZ) til MZN
MT2.694663
1 Chiliz(CHZ) til NPR
Rs5.9425964
1 Chiliz(CHZ) til PYG
301.17814
1 Chiliz(CHZ) til RWF
Fr61.10433
1 Chiliz(CHZ) til SBD
$0.345794
1 Chiliz(CHZ) til SCR
0.6418274
1 Chiliz(CHZ) til SRD
$1.6062553
1 Chiliz(CHZ) til SVC
$0.3689875
1 Chiliz(CHZ) til SZL
L0.7316495
1 Chiliz(CHZ) til TMT
m0.147595
1 Chiliz(CHZ) til TND
د.ت0.1227147
1 Chiliz(CHZ) til TTD
$0.2854909
1 Chiliz(CHZ) til UGX
Sh147.93236
1 Chiliz(CHZ) til XAF
Fr23.48869
1 Chiliz(CHZ) til XCD
$0.113859
1 Chiliz(CHZ) til XOF
Fr23.48869
1 Chiliz(CHZ) til XPF
Fr4.25917
1 Chiliz(CHZ) til BWP
P0.5617044
1 Chiliz(CHZ) til BZD
$0.0847617
1 Chiliz(CHZ) til CVE
$3.9547026
1 Chiliz(CHZ) til DJF
Fr7.50626
1 Chiliz(CHZ) til DOP
$2.6153834
1 Chiliz(CHZ) til DZD
د.ج5.461015
1 Chiliz(CHZ) til FJD
$0.0948825
1 Chiliz(CHZ) til GNF
Fr366.66815
1 Chiliz(CHZ) til GTQ
Q0.3230222
1 Chiliz(CHZ) til GYD
$8.8257593
1 Chiliz(CHZ) til ISK
kr5.10257

Chiliz Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Chiliz, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Chiliz nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Chiliz

Hvor mye er Chiliz (CHZ) verdt i dag?
Live CHZ prisen i USD er 0.04217 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CHZ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CHZ til USD er $ 0.04217. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Chiliz?
Markedsverdien for CHZ er $ 421.41M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CHZ?
Den sirkulerende forsyningen av CHZ er 9.99B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHZ ?
CHZ oppnådde en ATH-pris på 0.89147509 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CHZ?
CHZ så en ATL-pris på 0.0040007649349 USD.
Hva er handelsvolumet til CHZ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHZ er $ 982.58K USD.
Vil CHZ gå høyere i år?
CHZ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHZ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:57:47 (UTC+8)

Chiliz (CHZ) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

