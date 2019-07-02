Hva er Chiliz (CHZ)

Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

Chiliz Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Chiliz (CHZ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Chiliz (CHZ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Chiliz.

Chiliz (CHZ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Chiliz (CHZ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHZ tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Chiliz (CHZ)

For en mer dyptgående forståelse av Chiliz, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Chiliz Hvor mye er Chiliz (CHZ) verdt i dag? Live CHZ prisen i USD er 0.04217 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CHZ-til-USD-pris? $ 0.04217 . Sjekk ut Den nåværende prisen på CHZ til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Chiliz? Markedsverdien for CHZ er $ 421.41M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CHZ? Den sirkulerende forsyningen av CHZ er 9.99B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHZ ? CHZ oppnådde en ATH-pris på 0.89147509 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CHZ? CHZ så en ATL-pris på 0.0040007649349 USD . Hva er handelsvolumet til CHZ? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHZ er $ 982.58K USD . Vil CHZ gå høyere i år? CHZ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHZ prisprognosen for en mer grundig analyse.

