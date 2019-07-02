CHZ

Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

Navn

Rangering

Markedsverdi

Fullt utvannet markedsverdi

Markedsandel

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)

Opplagsforsyning

Maksimal forsyning

Total forsyning

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt

All-time high

Laveste pris

Offentlig blokkjede

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

