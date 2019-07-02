Chiliz (CHZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chiliz (CHZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chiliz (CHZ) Informasjon Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG. Offisiell nettside: https://www.chiliz.com/ Teknisk dokument: https://www.chiliz.com/docs/CHZ_whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://scan.chiliz.com/ Kjøp CHZ nå!

Chiliz (CHZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chiliz (CHZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 419.77M $ 419.77M $ 419.77M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 419.77M $ 419.77M $ 419.77M All-time high: $ 0.94781 $ 0.94781 $ 0.94781 All-Time Low: $ 0.0040007649349 $ 0.0040007649349 $ 0.0040007649349 Nåværende pris: $ 0.04199 $ 0.04199 $ 0.04199 Lær mer om Chiliz (CHZ) pris

Chiliz (CHZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chiliz (CHZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHZs tokenomics, kan du utforske CHZ tokenets livepris!

Interessert i å legge til Chiliz (CHZ) i porteføljen din?

Chiliz (CHZ) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CHZ hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CHZ nå!

CHZ prisforutsigelse Vil du vite hvor CHZ kan være på vei? Vår CHZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHZ tokenets prisforutsigelse nå!

