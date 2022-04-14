CHR (CHR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CHR (CHR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CHR (CHR) Informasjon Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2 Offisiell nettside: https://chromia.com/ Teknisk dokument: https://chromia.com/documents/Chromia-_-Platform-white-paper2019.pdf Blokkutforsker: https://explorer.chromia.com/Mainnet Kjøp CHR nå!

CHR (CHR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CHR (CHR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 80.18M $ 80.18M $ 80.18M Total forsyning: $ 846.88M $ 846.88M $ 846.88M Sirkulerende forsyning: $ 846.88M $ 846.88M $ 846.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 92.60M $ 92.60M $ 92.60M All-time high: $ 0.3532 $ 0.3532 $ 0.3532 All-Time Low: $ 0.00852539841207 $ 0.00852539841207 $ 0.00852539841207 Nåværende pris: $ 0.09468 $ 0.09468 $ 0.09468 Lær mer om CHR (CHR) pris

CHR (CHR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CHR (CHR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHRs tokenomics, kan du utforske CHR tokenets livepris!

Interessert i å legge til CHR (CHR) i porteføljen din?

CHR (CHR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CHR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CHR nå!

CHR prisforutsigelse Vil du vite hvor CHR kan være på vei? Vår CHR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHR tokenets prisforutsigelse nå!

