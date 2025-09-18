Dagens Chis AI livepris er 0.22385 USD. Spor prisoppdateringer for CHISAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHISAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Chis AI livepris er 0.22385 USD. Spor prisoppdateringer for CHISAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHISAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Chis AI Logo

Chis AI Pris(CHISAI)

USD
Chis AI (CHISAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:09:23 (UTC+8)

Chis AI (CHISAI) Prisinformasjon (USD)

Chis AI (CHISAI) sanntidsprisen er $ 0.22385. I løpet av de siste 24 timene har CHISAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.21445 og et toppnivå på $ 0.25911, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHISAI er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHISAI endret seg med +2.67% i løpet av den siste timen, +1.16% over 24 timer og -11.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chis AI (CHISAI) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Chis AI er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 604.35K. Den sirkulerende forsyningen på CHISAI er --, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.39M.

Chis AI (CHISAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Chis AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0025669+1.16%
30 dager$ +0.03392+17.85%
60 dager$ +0.15533+226.69%
90 dager$ +0.12148+118.66%
Chis AI Prisendring i dag

I dag registrerte CHISAI en endring på $ +0.0025669 (+1.16%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Chis AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.03392 (+17.85%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Chis AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CHISAI en endring på $ +0.15533 (+226.69%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Chis AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.12148+118.66% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Chis AI (CHISAI)?

Sjekk ut Chis AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Chis AI (CHISAI)

Chis AI is an advanced AI service provider designed to offer a seamless and powerful artificial intelligence experience. Unlike conventional AI platforms that rely on standard API access models, Chis AI is fully integrated with blockchain technology, enabling a token-based access system that ensures flexibility, scalability, and decentralized control.

Chis AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Chis AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CHISAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Chis AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Chis AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Chis AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Chis AI (CHISAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Chis AI (CHISAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Chis AI.

Sjekk Chis AIprisprognosen nå!

Chis AI (CHISAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Chis AI (CHISAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHISAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Chis AI (CHISAI)

Leter du etter hvordan du kjøperChis AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Chis AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CHISAI til lokale valutaer

Chis AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Chis AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Chis AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Chis AI

Hvor mye er Chis AI (CHISAI) verdt i dag?
Live CHISAI prisen i USD er 0.22385 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CHISAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CHISAI til USD er $ 0.22385. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Chis AI?
Markedsverdien for CHISAI er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CHISAI?
Den sirkulerende forsyningen av CHISAI er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHISAI ?
CHISAI oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CHISAI?
CHISAI så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til CHISAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHISAI er $ 604.35K USD.
Vil CHISAI gå høyere i år?
CHISAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHISAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:09:23 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

