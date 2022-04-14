Chis AI (CHISAI) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Chis AI (CHISAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Chis AI (CHISAI) Informasjon

Chis AI is an advanced AI service provider designed to offer a seamless and powerful artificial intelligence experience. Unlike conventional AI platforms that rely on standard API access models, Chis AI is fully integrated with blockchain technology, enabling a token-based access system that ensures flexibility, scalability, and decentralized control.

Offisiell nettside:
https://chisai.io/
Teknisk dokument:
https://chis-ai-docs.gitbook.io/chis-ai-docs
Blokkutforsker:
https://basescan.org/token/0x21023e347cf3c69355daf36107945876e2c4071a

Chis AI (CHISAI) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chis AI (CHISAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
--
----
Total forsyning:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Sirkulerende forsyning:
--
----
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 22.57M
$ 22.57M$ 22.57M
All-time high:
$ 0.27688
$ 0.27688$ 0.27688
All-Time Low:
--
----
Nåværende pris:
$ 0.22569
$ 0.22569$ 0.22569

Chis AI (CHISAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Chis AI (CHISAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet CHISAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange CHISAI tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår CHISAIs tokenomics, kan du utforske CHISAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CHISAI

Interessert i å legge til Chis AI (CHISAI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CHISAI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Chis AI (CHISAI) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til CHISAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

CHISAI prisforutsigelse

Vil du vite hvor CHISAI kan være på vei? Vår CHISAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

