Dagens Solchat livepris er 0.3126 USD. Spor prisoppdateringer for CHAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Solchat livepris er 0.3126 USD. Spor prisoppdateringer for CHAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CHAT

CHAT Prisinformasjon

CHAT teknisk dokument

CHAT Offisiell nettside

CHAT tokenomics

CHAT Prisprognose

CHAT-historikk

CHAT Kjøpeguide

CHAT-til-fiat-valutakonverter

CHAT Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Solchat Logo

Solchat Pris(CHAT)

1 CHAT til USD livepris:

$0.3126
$0.3126$0.3126
-1.45%1D
USD
Solchat (CHAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:24:13 (UTC+8)

Solchat (CHAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.3116
$ 0.3116$ 0.3116
24 timer lav
$ 0.3462
$ 0.3462$ 0.3462
24 timer høy

$ 0.3116
$ 0.3116$ 0.3116

$ 0.3462
$ 0.3462$ 0.3462

$ 19.679782488613803
$ 19.679782488613803$ 19.679782488613803

$ 0.00506354172811015
$ 0.00506354172811015$ 0.00506354172811015

-1.73%

-1.45%

-7.98%

-7.98%

Solchat (CHAT) sanntidsprisen er $ 0.3126. I løpet av de siste 24 timene har CHAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.3116 og et toppnivå på $ 0.3462, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHAT er $ 19.679782488613803, mens den rekordlave prisen er $ 0.00506354172811015.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHAT endret seg med -1.73% i løpet av den siste timen, -1.45% over 24 timer og -7.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solchat (CHAT) Markedsinformasjon

No.1759

$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M

$ 55.68K
$ 55.68K$ 55.68K

$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M

8.04M
8.04M 8.04M

8,999,983
8,999,983 8,999,983

SOL

Nåværende markedsverdi på Solchat er $ 2.51M, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.68K. Den sirkulerende forsyningen på CHAT er 8.04M, med en total tilgang på 8999983. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.81M.

Solchat (CHAT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Solchat for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.004599-1.45%
30 dager$ +0.0276+9.68%
60 dager$ +0.0556+21.63%
90 dager$ +0.1416+82.80%
Solchat Prisendring i dag

I dag registrerte CHAT en endring på $ -0.004599 (-1.45%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Solchat 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0276 (+9.68%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Solchat 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CHAT en endring på $ +0.0556 (+21.63%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Solchat 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.1416+82.80% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Solchat (CHAT)?

Sjekk ut Solchat Prishistorikk-siden nå.

Hva er Solchat (CHAT)

Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security.

Solchat er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Solchat investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CHAT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Solchat på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Solchat kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Solchat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Solchat (CHAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Solchat (CHAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Solchat.

Sjekk Solchatprisprognosen nå!

Solchat (CHAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Solchat (CHAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Solchat (CHAT)

Leter du etter hvordan du kjøperSolchat? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Solchat på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CHAT til lokale valutaer

1 Solchat(CHAT) til VND
8,226.069
1 Solchat(CHAT) til AUD
A$0.472026
1 Solchat(CHAT) til GBP
0.231324
1 Solchat(CHAT) til EUR
0.26571
1 Solchat(CHAT) til USD
$0.3126
1 Solchat(CHAT) til MYR
RM1.31292
1 Solchat(CHAT) til TRY
12.935388
1 Solchat(CHAT) til JPY
¥45.9522
1 Solchat(CHAT) til ARS
ARS$461.059992
1 Solchat(CHAT) til RUB
26.1021
1 Solchat(CHAT) til INR
27.536934
1 Solchat(CHAT) til IDR
Rp5,209.997916
1 Solchat(CHAT) til KRW
436.589664
1 Solchat(CHAT) til PHP
17.830704
1 Solchat(CHAT) til EGP
￡E.15.054816
1 Solchat(CHAT) til BRL
R$1.663032
1 Solchat(CHAT) til CAD
C$0.428262
1 Solchat(CHAT) til BDT
38.055924
1 Solchat(CHAT) til NGN
467.261976
1 Solchat(CHAT) til COP
$1,216.34223
1 Solchat(CHAT) til ZAR
R.5.417358
1 Solchat(CHAT) til UAH
12.916632
1 Solchat(CHAT) til TZS
T.Sh.773.760024
1 Solchat(CHAT) til VES
Bs50.9538
1 Solchat(CHAT) til CLP
$298.533
1 Solchat(CHAT) til PKR
Rs88.728384
1 Solchat(CHAT) til KZT
169.244766
1 Solchat(CHAT) til THB
฿9.943806
1 Solchat(CHAT) til TWD
NT$9.446772
1 Solchat(CHAT) til AED
د.إ1.147242
1 Solchat(CHAT) til CHF
Fr0.246954
1 Solchat(CHAT) til HKD
HK$2.428902
1 Solchat(CHAT) til AMD
֏119.63202
1 Solchat(CHAT) til MAD
.د.م2.819652
1 Solchat(CHAT) til MXN
$5.748714
1 Solchat(CHAT) til SAR
ريال1.17225
1 Solchat(CHAT) til ETB
Br44.879982
1 Solchat(CHAT) til KES
KSh40.381668
1 Solchat(CHAT) til JOD
د.أ0.2216334
1 Solchat(CHAT) til PLN
1.131612
1 Solchat(CHAT) til RON
лв1.347306
1 Solchat(CHAT) til SEK
kr2.941566
1 Solchat(CHAT) til BGN
лв0.518916
1 Solchat(CHAT) til HUF
Ft103.886358
1 Solchat(CHAT) til CZK
6.458316
1 Solchat(CHAT) til KWD
د.ك0.095343
1 Solchat(CHAT) til ILS
1.040958
1 Solchat(CHAT) til BOB
Bs2.160066
1 Solchat(CHAT) til AZN
0.53142
1 Solchat(CHAT) til TJS
SM2.925936
1 Solchat(CHAT) til GEL
0.84402
1 Solchat(CHAT) til AOA
Kz284.956782
1 Solchat(CHAT) til BHD
.د.ب0.1178502
1 Solchat(CHAT) til BMD
$0.3126
1 Solchat(CHAT) til DKK
kr1.98501
1 Solchat(CHAT) til HNL
L8.193246
1 Solchat(CHAT) til MUR
14.173284
1 Solchat(CHAT) til NAD
$5.42361
1 Solchat(CHAT) til NOK
kr3.107244
1 Solchat(CHAT) til NZD
$0.53142
1 Solchat(CHAT) til PAB
B/.0.3126
1 Solchat(CHAT) til PGK
K1.306668
1 Solchat(CHAT) til QAR
ر.ق1.134738
1 Solchat(CHAT) til RSD
дин.31.16622
1 Solchat(CHAT) til UZS
soʻm3,859.256442
1 Solchat(CHAT) til ALL
L25.776996
1 Solchat(CHAT) til ANG
ƒ0.559554
1 Solchat(CHAT) til AWG
ƒ0.56268
1 Solchat(CHAT) til BBD
$0.6252
1 Solchat(CHAT) til BAM
KM0.518916
1 Solchat(CHAT) til BIF
Fr933.111
1 Solchat(CHAT) til BND
$0.400128
1 Solchat(CHAT) til BSD
$0.3126
1 Solchat(CHAT) til JMD
$50.144166
1 Solchat(CHAT) til KHR
1,255.420356
1 Solchat(CHAT) til KMF
Fr130.6668
1 Solchat(CHAT) til LAK
6,795.652038
1 Solchat(CHAT) til LKR
Rs94.555248
1 Solchat(CHAT) til MDL
L5.1579
1 Solchat(CHAT) til MGA
Ar1,383.183102
1 Solchat(CHAT) til MOP
P2.503926
1 Solchat(CHAT) til MVR
4.78278
1 Solchat(CHAT) til MWK
MK542.707986
1 Solchat(CHAT) til MZN
MT19.97514
1 Solchat(CHAT) til NPR
Rs44.051592
1 Solchat(CHAT) til PYG
2,232.5892
1 Solchat(CHAT) til RWF
Fr452.9574
1 Solchat(CHAT) til SBD
$2.56332
1 Solchat(CHAT) til SCR
4.482684
1 Solchat(CHAT) til SRD
$11.906934
1 Solchat(CHAT) til SVC
$2.73525
1 Solchat(CHAT) til SZL
L5.42361
1 Solchat(CHAT) til TMT
m1.0941
1 Solchat(CHAT) til TND
د.ت0.909666
1 Solchat(CHAT) til TTD
$2.116302
1 Solchat(CHAT) til UGX
Sh1,096.6008
1 Solchat(CHAT) til XAF
Fr174.4308
1 Solchat(CHAT) til XCD
$0.84402
1 Solchat(CHAT) til XOF
Fr174.4308
1 Solchat(CHAT) til XPF
Fr31.5726
1 Solchat(CHAT) til BWP
P4.163832
1 Solchat(CHAT) til BZD
$0.628326
1 Solchat(CHAT) til CVE
$29.315628
1 Solchat(CHAT) til DJF
Fr55.6428
1 Solchat(CHAT) til DOP
$19.387452
1 Solchat(CHAT) til DZD
د.ج40.500456
1 Solchat(CHAT) til FJD
$0.70335
1 Solchat(CHAT) til GNF
Fr2,718.057
1 Solchat(CHAT) til GTQ
Q2.394516
1 Solchat(CHAT) til GYD
$65.424054
1 Solchat(CHAT) til ISK
kr37.8246

Solchat Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Solchat, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Solchat nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Solchat

Hvor mye er Solchat (CHAT) verdt i dag?
Live CHAT prisen i USD er 0.3126 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CHAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CHAT til USD er $ 0.3126. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Solchat?
Markedsverdien for CHAT er $ 2.51M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CHAT?
Den sirkulerende forsyningen av CHAT er 8.04M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHAT ?
CHAT oppnådde en ATH-pris på 19.679782488613803 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CHAT?
CHAT så en ATL-pris på 0.00506354172811015 USD.
Hva er handelsvolumet til CHAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHAT er $ 55.68K USD.
Vil CHAT gå høyere i år?
CHAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:24:13 (UTC+8)

Solchat (CHAT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

CHAT-til-USD-kalkulator

Beløp

CHAT
CHAT
USD
USD

1 CHAT = 0.3126 USD

Handle CHAT

CHATUSDT
$0.3126
$0.3126$0.3126
-1.16%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker