Hva er Solchat (CHAT)

Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security.

Solchat (CHAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Solchat (CHAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Solchat Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Solchat, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Solchat

