Sanntids Whalebit (CES) pris i dag er $ 1.377, med en 2.45% endring de siste 24 timene. Nåværende CES til USD konverteringssats er $ 1.377 per CES.

Whalebit rangerer for tiden som #3906 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 CES. I løpet av de siste 24 timene CES har den blitt handlet mellom $ 1.338(laveste) og $ 1.385 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 11.68679398493145, mens tidenes laveste notering var $ 0.08422316231675472.

Kortsiktig har CES beveget seg +0.14% i løpet av den siste timen og +6.49% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 161.50K.

Whalebit (CES) Markedsinformasjon

Rangering No.3906 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 161.50K$ 161.50K $ 161.50K Fullt utvannet markedsverdi $ 581.61M$ 581.61M $ 581.61M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 422,375,579.421211 422,375,579.421211 422,375,579.421211 Total forsyning 422,375,579.421211 422,375,579.421211 422,375,579.421211 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede MATIC

Nåværende markedsverdi på Whalebit er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 161.50K. Den sirkulerende forsyningen på CES er 0.00, med en total tilgang på 422375579.421211. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 581.61M.