Concordium (CCD) Informasjon Concordium's decentralized blockchain technology is the first with an identification layer built into the protocol. This means it offers forward-thinking businesses, app developers, and cryptocurrency traders unparalleled security, privacy, transparency, and, most importantly, regulatory compliance. Offisiell nettside: https://www.concordium.com Teknisk dokument: https://docs.concordium.com/governance/whitepaper/Concordium%20White%20Paper.pdf Blokkutforsker: https://ccdscan.io/ Kjøp CCD nå!

Concordium (CCD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Concordium (CCD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 97.60M $ 97.60M $ 97.60M Total forsyning: $ 14.10B $ 14.10B $ 14.10B Sirkulerende forsyning: $ 11.66B $ 11.66B $ 11.66B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 118.03M $ 118.03M $ 118.03M All-time high: $ 0.05309 $ 0.05309 $ 0.05309 All-Time Low: $ 0.002569331689533657 $ 0.002569331689533657 $ 0.002569331689533657 Nåværende pris: $ 0.00837 $ 0.00837 $ 0.00837 Lær mer om Concordium (CCD) pris

Concordium (CCD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Concordium (CCD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CCD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CCD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CCDs tokenomics, kan du utforske CCD tokenets livepris!

Concordium (CCD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CCD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CCD nå!

CCD prisforutsigelse Vil du vite hvor CCD kan være på vei? Vår CCD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CCD tokenets prisforutsigelse nå!

