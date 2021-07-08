Cobak Token (CBK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cobak Token (CBK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cobak Token (CBK) Informasjon Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly. Offisiell nettside: https://cobak.co.kr/ Teknisk dokument: https://storage.cobak.co/custom_upload/1599808473023280_729b6827ea.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xD85a6Ae55a7f33B0ee113C234d2EE308EdeAF7fD Kjøp CBK nå!

Cobak Token (CBK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cobak Token (CBK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 51.27M $ 51.27M $ 51.27M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 96.75M $ 96.75M $ 96.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 52.99M $ 52.99M $ 52.99M All-time high: $ 6.872 $ 6.872 $ 6.872 All-Time Low: $ 0.3886256781622459 $ 0.3886256781622459 $ 0.3886256781622459 Nåværende pris: $ 0.5299 $ 0.5299 $ 0.5299 Lær mer om Cobak Token (CBK) pris

Cobak Token (CBK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cobak Token (CBK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CBK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CBK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CBKs tokenomics, kan du utforske CBK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CBK Interessert i å legge til Cobak Token (CBK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CBK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CBK på MEXC nå!

Cobak Token (CBK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CBK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CBK nå!

CBK prisforutsigelse Vil du vite hvor CBK kan være på vei? Vår CBK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CBK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!