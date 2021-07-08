Dagens Cobak Token livepris er 0.5346 USD. Spor prisoppdateringer for CBK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CBK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cobak Token livepris er 0.5346 USD. Spor prisoppdateringer for CBK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CBK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Cobak Token Logo

Cobak Token Pris(CBK)

1 CBK til USD livepris:

$0.5347
+0.22%1D
USD
Cobak Token (CBK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:08:10 (UTC+8)

Cobak Token (CBK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.5288
24 timer lav
$ 0.5535
24 timer høy

$ 0.5288
$ 0.5535
$ 16.31319095
$ 0.3886256781622459
+0.43%

+0.22%

-1.62%

-1.62%

Cobak Token (CBK) sanntidsprisen er $ 0.5346. I løpet av de siste 24 timene har CBK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.5288 og et toppnivå på $ 0.5535, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CBK er $ 16.31319095, mens den rekordlave prisen er $ 0.3886256781622459.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CBK endret seg med +0.43% i løpet av den siste timen, +0.22% over 24 timer og -1.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cobak Token (CBK) Markedsinformasjon

No.584

$ 51.72M
$ 54.36K
$ 53.46M
96.75M
100,000,000
100,000,000
96.75%

2021-07-08 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på Cobak Token er $ 51.72M, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.36K. Den sirkulerende forsyningen på CBK er 96.75M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.46M.

Cobak Token (CBK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Cobak Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.001174+0.22%
30 dager$ -0.0443-7.66%
60 dager$ -0.1543-22.40%
90 dager$ +0.0782+17.13%
Cobak Token Prisendring i dag

I dag registrerte CBK en endring på $ +0.001174 (+0.22%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Cobak Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0443 (-7.66%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Cobak Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CBK en endring på $ -0.1543 (-22.40%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Cobak Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0782+17.13% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Cobak Token (CBK)?

Sjekk ut Cobak Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Cobak Token (CBK)

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

Cobak Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Cobak Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CBK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Cobak Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Cobak Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Cobak Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cobak Token (CBK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cobak Token (CBK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cobak Token.

Sjekk Cobak Tokenprisprognosen nå!

Cobak Token (CBK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cobak Token (CBK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CBK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Cobak Token (CBK)

Leter du etter hvordan du kjøperCobak Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Cobak Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CBK til lokale valutaer

1 Cobak Token(CBK) til VND
14,067.999
1 Cobak Token(CBK) til AUD
A$0.807246
1 Cobak Token(CBK) til GBP
0.395604
1 Cobak Token(CBK) til EUR
0.45441
1 Cobak Token(CBK) til USD
$0.5346
1 Cobak Token(CBK) til MYR
RM2.24532
1 Cobak Token(CBK) til TRY
22.116402
1 Cobak Token(CBK) til JPY
¥78.5862
1 Cobak Token(CBK) til ARS
ARS$788.492232
1 Cobak Token(CBK) til RUB
44.6391
1 Cobak Token(CBK) til INR
47.087568
1 Cobak Token(CBK) til IDR
Rp8,909.996436
1 Cobak Token(CBK) til KRW
746.643744
1 Cobak Token(CBK) til PHP
30.509622
1 Cobak Token(CBK) til EGP
￡E.25.746336
1 Cobak Token(CBK) til BRL
R$2.844072
1 Cobak Token(CBK) til CAD
C$0.732402
1 Cobak Token(CBK) til BDT
65.082204
1 Cobak Token(CBK) til NGN
799.098696
1 Cobak Token(CBK) til COP
$2,088.28125
1 Cobak Token(CBK) til ZAR
R.9.27531
1 Cobak Token(CBK) til UAH
22.089672
1 Cobak Token(CBK) til TZS
T.Sh.1,323.263304
1 Cobak Token(CBK) til VES
Bs87.1398
1 Cobak Token(CBK) til CLP
$510.543
1 Cobak Token(CBK) til PKR
Rs151.740864
1 Cobak Token(CBK) til KZT
289.437786
1 Cobak Token(CBK) til THB
฿17.021664
1 Cobak Token(CBK) til TWD
NT$16.160958
1 Cobak Token(CBK) til AED
د.إ1.961982
1 Cobak Token(CBK) til CHF
Fr0.422334
1 Cobak Token(CBK) til HKD
HK$4.153842
1 Cobak Token(CBK) til AMD
֏204.59142
1 Cobak Token(CBK) til MAD
.د.م4.822092
1 Cobak Token(CBK) til MXN
$9.825948
1 Cobak Token(CBK) til SAR
ريال2.00475
1 Cobak Token(CBK) til ETB
Br76.752522
1 Cobak Token(CBK) til KES
KSh69.059628
1 Cobak Token(CBK) til JOD
د.أ0.3790314
1 Cobak Token(CBK) til PLN
1.935252
1 Cobak Token(CBK) til RON
лв2.304126
1 Cobak Token(CBK) til SEK
kr5.02524
1 Cobak Token(CBK) til BGN
лв0.887436
1 Cobak Token(CBK) til HUF
Ft177.663618
1 Cobak Token(CBK) til CZK
11.044836
1 Cobak Token(CBK) til KWD
د.ك0.163053
1 Cobak Token(CBK) til ILS
1.780218
1 Cobak Token(CBK) til BOB
Bs3.694086
1 Cobak Token(CBK) til AZN
0.90882
1 Cobak Token(CBK) til TJS
SM5.003856
1 Cobak Token(CBK) til GEL
1.44342
1 Cobak Token(CBK) til AOA
Kz487.325322
1 Cobak Token(CBK) til BHD
.د.ب0.2015442
1 Cobak Token(CBK) til BMD
$0.5346
1 Cobak Token(CBK) til DKK
kr3.39471
1 Cobak Token(CBK) til HNL
L14.011866
1 Cobak Token(CBK) til MUR
24.238764
1 Cobak Token(CBK) til NAD
$9.27531
1 Cobak Token(CBK) til NOK
kr5.313924
1 Cobak Token(CBK) til NZD
$0.90882
1 Cobak Token(CBK) til PAB
B/.0.5346
1 Cobak Token(CBK) til PGK
K2.234628
1 Cobak Token(CBK) til QAR
ر.ق1.940598
1 Cobak Token(CBK) til RSD
дин.53.29962
1 Cobak Token(CBK) til UZS
soʻm6,599.995182
1 Cobak Token(CBK) til ALL
L44.083116
1 Cobak Token(CBK) til ANG
ƒ0.956934
1 Cobak Token(CBK) til AWG
ƒ0.96228
1 Cobak Token(CBK) til BBD
$1.0692
1 Cobak Token(CBK) til BAM
KM0.887436
1 Cobak Token(CBK) til BIF
Fr1,595.781
1 Cobak Token(CBK) til BND
$0.684288
1 Cobak Token(CBK) til BSD
$0.5346
1 Cobak Token(CBK) til JMD
$85.755186
1 Cobak Token(CBK) til KHR
2,146.985676
1 Cobak Token(CBK) til KMF
Fr223.4628
1 Cobak Token(CBK) til LAK
11,621.738898
1 Cobak Token(CBK) til LKR
Rs161.705808
1 Cobak Token(CBK) til MDL
L8.8209
1 Cobak Token(CBK) til MGA
Ar2,365.482042
1 Cobak Token(CBK) til MOP
P4.282146
1 Cobak Token(CBK) til MVR
8.17938
1 Cobak Token(CBK) til MWK
MK928.124406
1 Cobak Token(CBK) til MZN
MT34.16094
1 Cobak Token(CBK) til NPR
Rs75.335832
1 Cobak Token(CBK) til PYG
3,818.1132
1 Cobak Token(CBK) til RWF
Fr774.6354
1 Cobak Token(CBK) til SBD
$4.38372
1 Cobak Token(CBK) til SCR
8.136612
1 Cobak Token(CBK) til SRD
$20.362914
1 Cobak Token(CBK) til SVC
$4.67775
1 Cobak Token(CBK) til SZL
L9.27531
1 Cobak Token(CBK) til TMT
m1.8711
1 Cobak Token(CBK) til TND
د.ت1.555686
1 Cobak Token(CBK) til TTD
$3.619242
1 Cobak Token(CBK) til UGX
Sh1,875.3768
1 Cobak Token(CBK) til XAF
Fr298.3068
1 Cobak Token(CBK) til XCD
$1.44342
1 Cobak Token(CBK) til XOF
Fr298.3068
1 Cobak Token(CBK) til XPF
Fr53.9946
1 Cobak Token(CBK) til BWP
P7.120872
1 Cobak Token(CBK) til BZD
$1.074546
1 Cobak Token(CBK) til CVE
$50.134788
1 Cobak Token(CBK) til DJF
Fr95.1588
1 Cobak Token(CBK) til DOP
$33.155892
1 Cobak Token(CBK) til DZD
د.ج69.273468
1 Cobak Token(CBK) til FJD
$1.20285
1 Cobak Token(CBK) til GNF
Fr4,648.347
1 Cobak Token(CBK) til GTQ
Q4.095036
1 Cobak Token(CBK) til GYD
$111.886434
1 Cobak Token(CBK) til ISK
kr64.6866

Cobak Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Cobak Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Cobak Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Cobak Token

Hvor mye er Cobak Token (CBK) verdt i dag?
Live CBK prisen i USD er 0.5346 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CBK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CBK til USD er $ 0.5346. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cobak Token?
Markedsverdien for CBK er $ 51.72M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CBK?
Den sirkulerende forsyningen av CBK er 96.75M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCBK ?
CBK oppnådde en ATH-pris på 16.31319095 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CBK?
CBK så en ATL-pris på 0.3886256781622459 USD.
Hva er handelsvolumet til CBK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CBK er $ 54.36K USD.
Vil CBK gå høyere i år?
CBK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CBK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:08:10 (UTC+8)

Cobak Token (CBK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

