Hva er Cobak Token (CBK)

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

Cobak Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cobak Token (CBK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cobak Token (CBK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cobak Token.

Sjekk Cobak Tokenprisprognosen nå!

Cobak Token (CBK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cobak Token (CBK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CBK tokenets omfattende tokenomics nå!

Cobak Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Cobak Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hva er markedsverdien for Cobak Token? Markedsverdien for CBK er $ 51.72M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CBK? Den sirkulerende forsyningen av CBK er 96.75M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCBK ? CBK oppnådde en ATH-pris på 16.31319095 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CBK? CBK så en ATL-pris på 0.3886256781622459 USD .

Cobak Token (CBK) Viktige bransjeoppdateringer

