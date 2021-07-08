CBK

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

NavnCBK

RangeringNo.572

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)4.52%

Opplagsforsyning97,563,513

Maksimal forsyning100,000,000

Total forsyning100,000,000

Opplagsforsyning0.9756%

Utstedelsesdato2021-07-08 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high16.31319095,2021-04-02

Laveste pris0.3886256781622459,2022-12-31

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

