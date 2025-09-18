Dagens A Hunters Dream livepris er 0.000000055084 USD. Spor prisoppdateringer for CAW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CAW pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens A Hunters Dream livepris er 0.000000055084 USD. Spor prisoppdateringer for CAW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CAW pristrenden enkelt hos MEXC nå.

A Hunters Dream Logo

A Hunters Dream Pris(CAW)

1 CAW til USD livepris:

$0.000000055083
$0.000000055083$0.000000055083
-3.15%1D
USD
A Hunters Dream (CAW) Live prisdiagram
A Hunters Dream (CAW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000000054399
24 timer lav
$ 0.000000058
24 timer høy

$ 0.000000054399
$ 0.000000058
$ 0.000000164369042639
$ 0.000000029914424298
-0.30%

-3.15%

-6.40%

-6.40%

A Hunters Dream (CAW) sanntidsprisen er $ 0.000000055084. I løpet av de siste 24 timene har CAW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000000054399 og et toppnivå på $ 0.000000058, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CAW er $ 0.000000164369042639, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000029914424298.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CAW endret seg med -0.30% i løpet av den siste timen, -3.15% over 24 timer og -6.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

A Hunters Dream (CAW) Markedsinformasjon

No.3783

$ 0.00
$ 128.23K
$ 36.72M
0.00
666,666,666,666,666
ETH

Nåværende markedsverdi på A Hunters Dream er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 128.23K. Den sirkulerende forsyningen på CAW er 0.00, med en total tilgang på 666666666666666. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.72M.

A Hunters Dream (CAW) Prishistorikk USD

Spor prisendringene A Hunters Dream for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000000179155-3.15%
30 dager$ -0.000000007934-12.60%
60 dager$ -0.000000009842-15.16%
90 dager$ +0.000000015174+38.02%
A Hunters Dream Prisendring i dag

I dag registrerte CAW en endring på $ -0.00000000179155 (-3.15%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

A Hunters Dream 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000000007934 (-12.60%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

A Hunters Dream 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CAW en endring på $ -0.000000009842 (-15.16%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

A Hunters Dream 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000000015174+38.02% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for A Hunters Dream (CAW)?

Sjekk ut A Hunters Dream Prishistorikk-siden nå.

Hva er A Hunters Dream (CAW)

A Hunters Dream is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency CAW, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development.

A Hunters Dream er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere A Hunters Dream investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CAW Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om A Hunters Dream på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din A Hunters Dream kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

A Hunters Dream Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil A Hunters Dream (CAW) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine A Hunters Dream (CAW) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for A Hunters Dream.

Sjekk A Hunters Dreamprisprognosen nå!

A Hunters Dream (CAW) tokenomics

Å forstå tokenomics bak A Hunters Dream (CAW) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CAW tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe A Hunters Dream (CAW)

Leter du etter hvordan du kjøperA Hunters Dream? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe A Hunters Dream på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CAW til lokale valutaer

A Hunters Dream Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av A Hunters Dream, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell A Hunters Dream nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om A Hunters Dream

Hvor mye er A Hunters Dream (CAW) verdt i dag?
Live CAW prisen i USD er 0.000000055084 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CAW-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CAW til USD er $ 0.000000055084. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for A Hunters Dream?
Markedsverdien for CAW er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CAW?
Den sirkulerende forsyningen av CAW er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCAW ?
CAW oppnådde en ATH-pris på 0.000000164369042639 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CAW?
CAW så en ATL-pris på 0.000000029914424298 USD.
Hva er handelsvolumet til CAW?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CAW er $ 128.23K USD.
Vil CAW gå høyere i år?
CAW kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CAW prisprognosen for en mer grundig analyse.
A Hunters Dream (CAW) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

