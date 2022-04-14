A Hunters Dream (CAW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i A Hunters Dream (CAW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

A Hunters Dream (CAW) Informasjon A Hunters Dream is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency CAW, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development. Offisiell nettside: https://caw.is/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xf3b9569F82B18aEf890De263B84189bd33EBe452 Kjøp CAW nå!

A Hunters Dream (CAW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for A Hunters Dream (CAW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 666.67T $ 666.67T $ 666.67T Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 35.58M $ 35.58M $ 35.58M All-time high: $ 0.000000186 $ 0.000000186 $ 0.000000186 All-Time Low: $ 0.000000029914424298 $ 0.000000029914424298 $ 0.000000029914424298 Nåværende pris: $ 0.000000053365 $ 0.000000053365 $ 0.000000053365 Lær mer om A Hunters Dream (CAW) pris

A Hunters Dream (CAW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak A Hunters Dream (CAW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CAW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CAW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CAWs tokenomics, kan du utforske CAW tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CAW Interessert i å legge til A Hunters Dream (CAW) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CAW, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CAW på MEXC nå!

A Hunters Dream (CAW) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CAW hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CAW nå!

CAW prisforutsigelse Vil du vite hvor CAW kan være på vei? Vår CAW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CAW tokenets prisforutsigelse nå!

